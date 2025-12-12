Türkiye’de oyun fiyatlarının sürekli arttığı bir dönemde EA Sports FC 26 için gelen bu dev indirim akıllara tek bir soru getiriyor: “Acaba yılbaşı öncesi daha büyük fırsatlar da kapıda mı?” Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği kampanyalar nihayet görünmeye başladı.

EA Sports FC 26, Epic Games’te %60 indirime girdi!

EA Sports FC 26, Epic Games’in yılbaşı indirimleri kapsamında beklenenden çok daha radikal bir fiyat düşüşüyle gündeme oturdu. Normalde yüksek fiyat etiketleriyle tartışma yaratan oyun, Epic Games üzerinde tam %60 indirim alarak 1.040 TL seviyesine geriledi. Bu ciddi düşüş, özellikle Türkiye’de oyun fiyatlarına karşı hassas olan oyuncu kitlesi için adeta “kaçırılmayacak fırsat” olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Epic Games’in yılbaşı döneminde agresif kampanyalarla öne çıkma çabası, rekabeti iyice kızıştırmış durumda. Steam, PlayStation Store ve diğer platformların da benzer adımlar atıp atmayacağı merak konusu. Türkiye’de döviz kuru etkisiyle oyun fiyatları genelde yukarı yönlü ilerlerken, EA Sports FC 26 için gelen bu indirim oyunculara geçici de olsa nefes aldırmış görünüyor.

Ayrıca, yılbaşı indirimleri oyun ekosisteminde büyük bir rekabet doğururken, oyuncular “Acaba daha da düşer mi?” sorusunu sormadan edemiyor. Sektör uzmanları ise bu oranın yılbaşı sezonunun en yüksek seviyelerinden biri olduğunu belirtiyor.

Ancak Türkiye pazarında fiyatların hızla değişebildiği düşünüldüğünde, daha agresif fırsatlar da ihtimal dahilinde. Her durumda EA Sports FC 26 için yapılan bu fiyat güncellemesi, dijital mağazaların 2025’e yaklaşırken Türk oyuncu topluluğuna verdiği değer açısından önemli bir sinyal niteliği taşıyor.

