Türkiye’de toplu taşıma ve ticari araç sahipleri artık bu değişiklikten etkilenmeye başladı mı? Taşıt sahiplerinin kamera sistemi, araç takip cihazı ve acil durum butonu bulundurması zorunlu hale gelirken, sürecin tüm detayları merak ediliyor. Peki, hangi araçlar bu düzenlemeye ne zaman uymak zorunda?

İçişleri Bakanlığı taşıtlara kamera zorunluluğu getirdi!

Taşıt sahipleri için yapılan düzenlemeye göre, bugünden önce tescil edilen taksi, dolmuş ve otobüs gibi ticari ve toplu taşıma araçlarında kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale geliyor. Ancak tarih aralıkları araç modeline göre değişiyor:

2023-2025 modeller için: 1 Ocak 2026

2018-2022 modeller için: 1 Ocak 2027

2017 ve öncesi modeller için: 1 Ocak 2028

Bu tarihler, araçların ilk muayene tarihine kadar geçerli olacak. Böylece araç sahiplerine hazırlık için belirli bir süre tanınmış oluyor. Ayrıca, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 arasında okul servis aracı olarak tescil edilen taşıtlar, “İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduruyorsa, 31 Aralık 2027 tarihine kadar muayene sırasında ek şartlar aranmayacak.

Bu düzenleme ile hem yolcuların güvenliği artırılacak hem de taşıt sahiplerinin araçlarını daha modern ve takip edilebilir hale getirmesi sağlanacak. Kameralar ve araç takip sistemleri, kaza veya acil durum anlarında hızlı müdahaleyi mümkün kılacak. Bakanlık, bu uygulamanın Türkiye genelinde adım adım yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni taşıtlarda zorunlu hale gelen kamera ve takip sistemi uygulaması, toplu taşıma güvenliğini artıracak mı?