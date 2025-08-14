iPhone 17 Pro hakkında sızan yeni bilgiler teknoloji dünyasını hareketlendirdi. Apple’ın eylül ayında tanıtacağı bu amiral gemisi model, fiyatıyla olduğu kadar getirdiği depolama hamlesiyle de konuşuluyor. Peki, iPhone 17 Pro Türkiye’de nasıl bir etki yaratacak? Fiyat artışı kullanıcıları zorlar mı, yoksa sunulan yenilikler bu artışı haklı çıkarır mı?

iPhone 17 Pro fiyatı ortaya çıktı! Artış var!

iPhone 17 Pro, Asya pazarındaki güvenilir kaynaklara göre, 50 dolarlık bir fiyat artışıyla geliyor. Yani başlangıç fiyatı 1.049 dolara yükseliyor. Ancak bu artış tek başına gelmiyor; Apple, temel depolama kapasitesini 128 GB’tan tam iki katına çıkararak 256 GB seviyesine taşıyor.

Bu durum, özellikle yüksek çözünürlüklü video çeken, fotoğraf arşivini geniş tutan ve uygulama boyutları büyüdükçe depolama sorunu yaşayan kullanıcılar için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Türkiye’de döviz kuru göz önüne alındığında, bu fiyat artışı etiketlere yansıyacak olsa da, Apple’ın sunduğu 256 GB başlangıç depolaması, geçmiş modellerle karşılaştırıldığında aslında daha cazip bir tablo ortaya koyuyor.

Örneğin, iPhone 16 Pro’da 256 GB seçeneği almak isteyenler 1.099 dolar ödemek zorundaydı. Yani bu depolama yükseltmesi, uzun vadede kullanıcıların lehine bir yatırım gibi görünüyor.

Jefferies analistleri, daha önce iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için bu zam oranını tahmin etmişti. Ancak son bilgiler, bu artışın yalnızca Pro serisine özel olabileceğini işaret ediyor. Bu da demek oluyor ki, standart iPhone 17 modeli fiyatını koruyabilir.

Apple’ın yeni serisini 9 Eylül 2025’te tanıtması bekleniyor. Ardından 12 Eylül’de ön sipariş süreci başlayacak ve 19 Eylül itibarıyla ilk kullanıcılar cihazlarına kavuşacak. Türkiye’de de aynı takvimin uygulanması halinde teknoloji mağazalarında büyük bir yoğunluk yaşanması muhtemel.

Seride ayrıca daha hafif ve ince bir tasarıma sahip iPhone 17 Air modeli de bulunacak. Bu model, Plus versiyonunun yerini alarak kullanıcıya daha ergonomik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro’nun fiyat ve depolama hamlesini Apple ekosistemindeki yerinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!