IMEI kayıt ücreti 2026 yılında ne kadar olacak? Yeni yılda telefonlarını yurt dışından getiren kullanıcıları hangi ücretler bekliyor? Vergi ve harç kalemlerinde yapılması beklenen artış oranı, teknoloji severlerin gündeminde şimdiden önemli bir yer tuttu.

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte yeni telefon kaydettirme ücreti

2026 yılı için açıklanan tahminlere göre, IMEI kayıt ücreti dahil olmak üzere vergi, harç ve cezalarda ortalama %23 oranında artış öngörülüyor. Henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da bu oran, gelecek yılın mali planlamaları arasında değerlendiriliyor. Buna göre, 2025 yılında 45.614 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2026 itibarıyla yaklaşık 56.105 TL seviyesine yükselebilir.

Sadece IMEI kayıt ücreti değil, diğer bazı harç kalemlerinde de artış beklentisi bulunuyor. Örneğin:

A, A1, A2 ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL

1.883 TL → 2.316 TL B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.984 TL

5.678 TL → 6.984 TL Pasaport (6 aylık): 2.359 TL → 2.902 TL

2.359 TL → 2.902 TL Pasaport (3+ yıl): 11.274 TL → 13.867 TL

11.274 TL → 13.867 TL Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL

1.000 TL → 1.230 TL Değerli kağıt bedeli: 1.420 TL → 1.746 TL

Bu rakamlar, 2026’da geçerli olabileceği iddia edilen tahmini ücretleri gösteriyor. Dolayısıyla, telefon kullanıcılarının ve pasaport yenileyecek vatandaşların bütçelerini buna göre planlamasında fayda var. Özellikle telefon kayıt ücreti artışı, yurt dışı cihaz pazarında tercihleri etkileyebilir.

Son yıllarda Türkiye’de artan telefon fiyatları ve IMEI kayıt ücreti uygulaması, kullanıcıların cihaz seçiminde önemli bir belirleyici haline geldi. Bu nedenle, yeni yılda açıklanacak resmi rakamlar, hem bireysel kullanıcıları hem de ikinci el telefon piyasasını yakından ilgilendirecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni telefon kayıt ücreti artışı sizi nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi paylaşın ve teknoloji gündemini takipte kalın!