Elektrik faturası kademe limiti için yeni düzenleme geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılı itibarıyla elektrikte kademeli tarife limitlerinin güncelleneceğini açıkladı. Aynı zamanda doğal gazda da benzer bir kademeli sistem için çalışmalar sürüyor. Peki 2026 elektrik faturası kademe limiti ne kadar olacak?

Kademeli elektrik tarifesi nedir?

Elektrikte kademeli tarife, vatandaşların aylık tüketim miktarına göre farklı fiyatlandırmalara tabi olmasını sağlıyor. 1 Şubat 2025’te EPDK tarafından yürürlüğe giren sisteme göre, yıllık tüketimi 5 bin kWh’nin (aylık ortalama 417 kWh) üzerinde olan haneler devlet desteğinden yararlanamıyor ve daha yüksek ücretli tarifeye geçiyor. Böylece az tüketen kullanıcılar desteklenirken, fazla tüketenlerin faturaları daha yüksek oluyor.

Elektrik faturası kademe limiti 2026’da güncellenecek

Bakan Bayraktar CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “Şimdi bu yıl Ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz” diyerek güncellemelerin 2026’dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Doğal gazda da benzer bir model üzerinde çalışıldığını ifade eden Bayraktar, bu sistemin şehirlere ve aylara göre değişkenlik göstereceğini söyledi.

417 kWh ne anlama geliyor?

Aylık ortalama 417 kWh sınırı, günlük hayatta farklı cihazların kullanımına bölündüğünde daha net anlaşılabiliyor. İşte bazı örnekler:

Bir akıllı telefonu ortalama 10.000 kez şarj etmek (yaklaşık 40 Wh/şarj)

(yaklaşık 40 Wh/şarj) Bir dizüstü bilgisayarı 700 kez şarj etmek (ortalama 60 Wh/şarj)

(ortalama 60 Wh/şarj) 100 Watt’lık bir televizyonu 170 saat boyunca çalıştırmak

Bir buzdolabını 1 ay kesintisiz çalıştırmak (ortalama 120 kWh/ay)

Yani bir hanenin elektrik tüketim alışkanlıklarına göre kademe sınırını aşması, faturalara doğrudan yansıyor.

Doğal gazda da kademeli sistem yolda

Elektrik kademesinin ardından doğal gaz faturalarında da tüketim esaslı bir modelin gündeme geleceği açıklandı. Bakan Bayraktar, bu yeni sistemde tüketim limitlerinin şehirlere ve mevsimlere göre değişeceğini ifade etti. Böylece özellikle kış aylarında doğal gaz kullanımındaki artışa göre esnek bir model uygulanacak.

Peki sizce elektrik faturası kademe limiti için yapılacak bu güncelleme haneleri nasıl etkileyecek? Siz daha düşük tüketim için hangi önlemleri alıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.