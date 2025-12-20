Bir döneme damga vuran efsane oyunlardan GTA Vice City, artık herhangi bir kurulum gerektirmeden doğrudan internet tarayıcısı üzerinden oynanabiliyor. 2000’li yılların başında bilgisayar donanımlarını zorlayan yapım, bugün neredeyse her cihazda çalışabilecek hâle gelmiş durumda. Oyunun tarayıcı üzerinden çalışabilen bir versiyonu çıktı. Peki GTA Vice City tarayıcıdan nasıl oynanır?

GTA Vice City artık tarayıcıdan bile oynanabiliyor

Rockstar Games tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto: Vice City, 80’ler atmosferi, açık dünya yapısı ve unutulmaz müzikleriyle oyun tarihinin en ikonik yapımları arasında yer alıyor. Miami’den ilham alan Vice City haritası, serinin popülerliğini küresel ölçekte artıran yapımlardan biri olmuştu.

GTA Vice City‘nin artık tarayıcıdan bile oynanabilir olması yıllar içinde hem oyun teknolojilerinin hem de cihazların ne kadar ilerlediğini gözler önüne seriyor. Bir zamanlar DVD’lerle kurulan Vice City, artık tek bir bağlantı üzerinden erişilebilir durumda. Bu durum, özellikle nostalji yaşamak isteyen oyuncular için hızlı ve pratik bir alternatif sunuyor diyebiliriz.

GTA Vice City tarayıcıdan nasıl oynanır?

GTA Vice City’yi tarayıcı üzerinden oynamak için herhangi bir indirme veya kurulum yapmanıza gerek yok. Oyuna doğrudan bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz:

Sayfa yüklendikten sonra oyun, tarayıcı içinde çalışıyor. Klavye kontrolleriyle oynanabiliyor ve nostaljik Vice City deneyimi kısa sürede başlıyor.

GTA Vice City sistem gereksinimleri neler?

Oyunun ilk çıkış yaptığı dönemde önerilen sistem gereksinimleri şu şekildeydi:

İşletim sistemi: Windows 98 / ME / 2000 / XP

Windows 98 / ME / 2000 / XP İşlemci: Pentium III 800 MHz

Pentium III 800 MHz RAM: 128 MB

128 MB Ekran kartı: 32 MB DirectX 8.1 uyumlu

32 MB DirectX 8.1 uyumlu Depolama: Yaklaşık 1,5 GB boş alan

Bir zamanlar yüksek sistem gereksinimleriyle dikkat çeken GTA Vice City’nin bugün tarayıcıdan oynanabiliyor olması, teknolojinin son 20 yılda ne kadar hızlı geliştiğini net şekilde ortaya koyuyor. Oyun dünyasında bu tür projeler, eski yapımların yeni nesillerle buluşmasını da kolaylaştırıyor.

İlginizi Çekebilir: Epic Games yılbaşı indirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce tarayıcıdan oynanabilen klasik oyunlar nostalji için yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!