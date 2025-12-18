Epic Games, yılın son günlerine girilirken başlattığı yılbaşı indirimiyle oyun fiyatlarını dikkat çekici seviyelere çekti. Uzun süredir yüksek etiketler nedeniyle beklemede kalan birçok popüler yapım, bu kampanyayla birlikte oyuncular için yeniden erişilebilir hale geldi.

Epic Games yılbaşı indirimleri kapsamında birçok popüler yapımda ciddi fiyat düşüşleri uygulamaya başladı. Kampanya listesine bakıldığında, özellikle son yılların yüksek bütçeli oyunlarının dikkat çekici oranlarda indirime girdiği görülüyor.

İşte Epic Games yılbaşı indirimli oyunlar listesi:

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat Split Fiction 1.799,99 TL 1.349,99 TL Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL Assassin’s Creed Shadows 1.749 TL 874,50 TL Ghost of Tsushima Director’s Cut 1.499 TL 899,40 TL Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 918 TL Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL Marvel’s Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL God of War 899 TL 359,60 TL Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 899 TL 359,60 TL Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL Mortal Kombat 1 1.749 TL 349,80 TL UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL Alan Wake 2 912 TL 273,60 TL Far Cry 6 1.499 TL 254,83 TL It Takes Two 1.199 TL 239,99 TL Cities: Skylines 539 TL 161,70 TL Death Stranding Director’s Cut 329 TL 131,60 TL Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL

Epic Games yılbaşı indirimleri listesinde Alan Wake 2, Assassin’s Creed Valhalla ve Cyberpunk 2077 gibi büyük yapımlar öne çıkıyor. Özellikle Assassin’s Creed Valhalla’nın dört haneli fiyatlardan üç haneli seviyelere gerilemesi, kampanyanın ne kadar agresif olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde Mafia: Definitive Edition gibi klasikleşmiş oyunların neredeyse sembolik fiyatlara düşmesi de dikkat çekiyor.

Epic Games üzerinden sunulan bu indirimler sadece tek oyunculu yapımlarla sınırlı değil. It Takes Two, Mortal Kombat 1 ve UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu gibi çok oyunculu ya da hikâye odaklı güçlü oyunlar da kampanya kapsamına alınmış durumda. Bu tablo, yılbaşı tatilini oyunla değerlendirmek isteyen kullanıcılar için geniş bir seçenek havuzu sunuyor.

Epic Store yılbaşı indirimlerinde bir diğer dikkat çeken nokta ise yeni sayılabilecek bazı oyunların da listeye dahil edilmesi. Assassin’s Creed Shadows, Frostpunk 2 ve Kingdom Come: Deliverance II gibi görece yeni yapımların indirime girmesi, kampanyanın yalnızca eski oyunlara odaklanmadığını gösteriyor. Bu durum, beklemede olan oyuncular için doğru zamanın geldiği şeklinde yorumlanıyor.

Epic Games yılbaşı kampanyası, Türkiye’de dijital oyun pazarında fiyat hassasiyetinin ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kısa süreli olması beklenen bu indirim dönemi, özellikle kütüphanesini genişletmek isteyen oyuncular için önemli bir fırsat sunuyor.

