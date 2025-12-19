Otomobil satış ve devir işlemlerini doğrudan ilgilendiren yeni harç düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sıfır ve ikinci el araç satışlarında, yılbaşından itibaren harç alınacak. Düzenleme, “Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7566 sayılı Kanun” kapsamında hayata geçirildi.

Otomobil satışlarında yeni harç düzenlemesi yürürlüğe girdi

Yeni düzenlemeye göre araç tescil ve satış işlemlerinde ödenecek harç, noterde belirtilen satış bedeli üzerinden hesaplanacak. Oran binde 2 olarak uygulanacak ve ortaya çıkan tutar bin TL’den düşük olsa bile asgari ödeme bin TL olacak. Tüm sıfır ve ikinci el araç alışverişlerinde bu oran geçerli olacak.

Satış bedeli 1 milyon TL olan bir otomobil için ödenecek harç 2 bin TL olacak. Peki bu vergi nasıl hesaplanıyor? Hesaplama, satış bedeli x 2 / 1000 formülüyle yapılıyor. Siz de alım satım bedeli üzerinden bu formülü kullanarak ne kadar harç ödeneceğini hesaplayabilirsiniz.

Kimler harç ödeyecek, kimler muaf?

Harç uygulaması ağırlıklı olarak bireysel satışları kapsıyor. Bir kişinin başka bir kişiden otomobil satın alması durumunda harç ödeme yükümlülüğü doğuyor. Aynı şekilde bireysel alıcı ve satıcı arasında yapılan tüm devir işlemleri bu kapsama giriyor.

Ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunan galericiler için istisna getirildi. Galericilere yapılan satışlarda ve galericilerin bireylere yaptığı satışlarda harç alınmayacak.

Her ne kadar satış başına harçtan muaf tutulmuş olsalar da galericiler tamamen yükümlülük dışında bırakılmadı. Düzenlemeye göre galericiler, yıllık 20 bin TL sabit harç ödeyecek. Bu uygulama ile bireysel alım-satımların kayıt altına alınması ve noter işlemlerinde ek bir kamu geliri oluşturulması hedefleniyor.

Uygulama ne zaman başlayacak?

Yeni harç düzenlemesi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm sıfır ve ikinci el araç satışlarında yeni kurallar geçerli olacak.

