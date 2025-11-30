Bosch Spotless Max Cam, robot süpürge pazarında teknik gücü ve sistematik tasarımıyla öne çıkan modellerden biri. 11.000 Pa emiş gücüyle dikkat çeken cihaz, halıdan parkeye kadar farklı zemin türlerinde derinlemesine temizlik yapabiliyor. “Carbon Power” fırçasında kullanılan ince ve sık kıllar, tozun zemine yerleşmeden önce temizlenmesini sağlarken saç dolaşmalarını da büyük ölçüde azaltıyor. Bu yapı, hem motor verimliliğini koruyor hem de bakım ihtiyacını minimuma indiriyor.

Cihazın öne çıkan unsurlarından biri, uzatılabilir döner paspas sistemi. Paspas, duvarlardan 2 mm ve köşelerden 30 mm mesafeye kadar temizlik yapabiliyor. Bu sayede manuel temizlik ihtiyacını neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Halıya çıktığında ise paspasın 9 mm yukarı kalkması, ıslak temizlik sırasında halıların zarar görmesini önlüyor. Bosch’un bu sistemdeki yaklaşımı, temizlik hassasiyetini otomasyonla birleştirerek kullanıcı müdahalesini azaltmaya odaklanıyor.

Robotun dolaşma önleyici fonksiyonu, fırçaya saç veya ip gibi nesnelerin dolanmasını engelliyor. Bu sayede temizlik performansı uzun süre boyunca sabit kalıyor. Ayrıca cihaz, 20 mm yüksekliğe kadar olan eşikleri rahatlıkla aşabiliyor. Engel tanıma konusunda da Bosch, Smart Vision Kamera ile yapılandırılmış ışık sensörünü bir araya getiriyor. 360° LiDAR navigasyon, halı algılama ve duvar takip sensörleriyle desteklenen sistem, küçük nesneleri bile algılayarak çarpışmaları ve atlamaları önlüyor.

Batarya tarafında, 5700 mAh kapasite 160 dakikalık çalışma süresi sağlıyor. Şarj seviyesi %15’e düştüğünde robot otomatik olarak istasyonuna dönüyor ve 4 saat 30 dakikada tam dolum yapıyor. 75 dB’lik ses seviyesi ise segment ortalamasında bir değer sunuyor. Asıl fark ise otomatik temizleme istasyonunda ortaya çıkıyor. Bu istasyon, hem toz hem de paspas bakımını kendi kendine yapıyor; paspasları 70°C’de yıkayıp sıcak hava ile kurutuyor. Kir sensörü, aşırı kirli mopları algılayarak ek temizlik döngüsü başlatabiliyor. 3 litrelik toz haznesi, 4 litrelik temiz ve 3.5 litrelik kirli su hazneleriyle uzun süreli kullanım sağlıyor.

Son olarak, cihaz Bosch Home Connect uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Uygulama, Alman Federal Bilgi Güvenliği Ofisi’nin onayladığı veri koruma standartlarına uygun biçimde çalışıyor ve tüm veriler AB’de barındırılan sunucular aracılığıyla yönetiliyor. Bosch, Spotless Max Cam’de uzun ömürlü performans için sertifikalı Li-Ion piller ve 10 yıl motor garantisi sunuyor.

Bu yönleriyle Bosch Spotless Max Cam, güçlü donanımı, kapsamlı otomasyon özellikleri ve güvenlik odaklı yazılım entegrasyonu sayesinde, üst segment robot süpürge sınıfında rasyonel bir alternatif olarak konumlanıyor.

Ayrıca BOSCH, evde ücretsiz kurulum hizmeti de müşterilerine sağlıyor. Servis ekipleri isteyen müşterilere evde ücretsiz kurulum hizmeti veriyor.

