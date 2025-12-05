Netflix ve Warner Bros. Discovery (WBD), eğlence sektörünü kökten etkileyecek dev bir anlaşmaya imza attı. Yapılan duyuruya göre Netflix, Warner Bros.’u, HBO ve HBO Max’i de kapsayacak şekilde bünyesine katmak üzere kesin bir satın alma anlaşmasına vardı. Bu birleşme, Warner Bros.’un bir asrı aşan köklü film ve dizi mirasını Netflix’in global yayın gücüyle bir araya getirerek tüketicilere benzersiz bir içerik yelpazesi sunmayı hedefliyor.

Netflix, Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın aldı

Netflix bu anlaşmayla beraber Warner Bros. Discovery satın alımını resmen gerçekleştirmiş oldu. Anlaşmanın nakit ve hisse karşılığı toplam değeri 82,7 milyar dolar olarak açıklanırken, WBD hissedarlarının her bir hisse için 23,25 dolar nakit ve 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi alacağı belirtildi.

Satın almanın, WBD’nin Global Networks birimini Discovery Global adıyla ayrı bir şirket hâline getirecek sürecin tamamlanmasının ardından, 2026’nın üçüncü çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor.

Bu birleşme, The Wizard of Oz, Harry Potter, Game of Thrones, The Sopranos ve DC evreni gibi dev markaları Netflix çatısı altına taşıyacak. Netflix’in halihazırda dünya çapında bilinen içerikleriyle birleştiğinde ortaya çok daha geniş, çok daha güçlü bir kütüphane çıkacağı görülüyor.

Netflix ve Warner Bros. Discovery CEO’larından açıklama geldi

Netflix eş CEO’su Ted Sarandos, Warner Bros.’un sinema tarihine yön veren içerik kütüphanesinin, Netflix’in global platformuyla birleşmesinin büyük bir fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Warner Bros.’un Casablanca ve Citizen Kane gibi klasik yapımlarından Harry Potter ve Friends gibi modern kült eserlerine kadar uzanan dev mirasını Netflix’in güçlü orijinal içerikleriyle buluşturmak, hikâye anlatıcılığını bir sonraki yüzyıla taşımamızı sağlayacak.”

Netflix eş CEO’su Greg Peters ise satın almanın şirketin uzun vadeli büyümesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı:

“Warner Bros. yüzyıldır eğlence dünyasını şekillendiriyor. Biz de bu mirası daha geniş kitlelere ulaştırarak yaratıcı topluluklar için yeni fırsatlar doğuracağız.”

WBD CEO’su David Zaslav, bu anlaşmanın sektör için tarihi bir adım olduğunu söyleyerek birleşmenin dünya çapında milyonlara hitap eden içeriklerin geleceğini güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye için bu satın alım ne ifade ediyor?

Netflix’in Warner Bros.’un mevcut operasyonlarını sürdürmesi beklenirken, birleşmeyle birlikte platformdaki içerik havuzu ciddi anlamda genişleyecek. HBO, HBO Max içerikleri ve Warner Bros.’un dev arşivinin eklenmesiyle kullanıcılara çok daha kapsamlı bir izleme deneyimi sunulacak.

Satın almanın yaratacağı etkiler sadece küresel çapta değil, Türkiye pazarında da hissedilebilir. Warner Bros.’un daha önce Türkiye’de BluTV’yi satın alması ve BluTV içeriklerini kendi portföyüne katması nedeniyle, bu yapımların da Netflix’e geçme ihtimali gündeme geldi.

Eğer birleşme sonrası içerik transferi gerçekleşirse, Netflix Türkiye kataloğunda büyük bir genişleme yaşanabilir. Şu anda HBO Max’te yayınlanan Türk yapımı içerikleri de Netflix kataloğunda görebiliriz.

İlginizi Çekebilir: HBO Max Türkiye yayın tarihi açıklandı! BluTV’ye elveda!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu satın alım eğlence sektörünü nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!