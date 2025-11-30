Akıllı telefon dünyasında rekabetin en çok hissedildiği alanlardan biri artık şarj hızı. Türkiye’de yoğun tempoda telefon kullanan kullanıcılar için bu durum büyük önem taşıyor. Tam da bu noktada Samsung’un hazırladığı yeni nesil Galaxy S26 Ultra modeli akıllara şu soruyu getiriyor: Acaba bu cihaz, şarj konusundaki tüm alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek mi?

Samsung Galaxy S26 Ultra hızlı şarjda yeni bir dönem açıyor!

Ortaya çıkan One UI 8.5 kodlarına göre Samsung, yeni şarj teknolojisini ilk kez Galaxy S26 Ultra üzerinde deneyecek. Şirketin geliştirdiği Super Fast Charging 3.0 sistemi, mevcut hızlı şarj standartlarını ciddi anlamda ileri taşıyor.

Şu anda çoğu Samsung modeli 25W, bazı üst segment cihazlar ise 45W hızlı şarj desteklerken, yeni nesil Galaxy S26 Ultra ile bu sınır 60W seviyesine çıkıyor. Bu artış, Türkiye’de özellikle yoğun çalışan, sürekli yolda olan kullanıcılar için oldukça kritik bir yenilik olarak yorumlanıyor.

Gelen bilgilere göre Samsung, pil kapasitesini artırmak yerine Galaxy S26 Ultra için daha verimli bir şarj yönetimi sistemi oluşturmayı tercih ediyor. Böylece 60W hızının getirdiği performans artışı, günlük kullanımda hissedilir bir fark yaratacak. Ayrıca Super Fast Charging 3.0’ın donanımsal bir teknoloji olması nedeniyle eski modellere sunulmayacağı konuşuluyor; yani bu yenilik sadece S26 Ultra gibi yeni ürünlerde kendini gösterecek.

Şimdilik Super Fast Charging 3.0 özelliği hala One UI 8.5 kodları arasında gizli bir teknoloji olarak duruyor. Samsung’un bunu yılın ilk çeyreğinde tanıtılacak olan Galaxy S26 Ultra ile birlikte resmen duyurması bekleniyor.

Eğer şirket daha geniş testler yapmak isterse, One UI 8.5 beta sürümlerinde bazı ipuçları görebiliriz. Ancak görünene bakılırsa Samsung, yeni nesil amiral gemisini “şarj hızında sınıf atlama” hedefiyle konumlandırıyor ve S26 Ultra bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Galaxy S26 Ultra ve sahip olacağı şarj teknolojisinin mobil deneyimi nasıl etkileyeceğini değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!