Bilgisayar bileşenlerinde uzun zamandır konuşulan RAM krizi artık Türkiye’deki son kullanıcıyı da doğrudan etkileyen bir boyuta ulaşıyor. Peki RAM fiyatları neden bu kadar hızlı yükseldi? Yapay zekâ yatırımları sıradan tüketiciyi nasıl etkiliyor? Önümüzdeki yıl bileşeni satın almak daha da zorlaşır mı? Tüm bu sorular teknoloji gündeminin en sıcak başlığı hâline gelmiş durumda.

Ram fiyatları ne oldu? RAM fiyatları neden artıyor?

RAM tarafında yaşanan fiyat artışının temel sebebi, üreticilerin kapasiteyi hızla HBM odaklı yapay zekâ hızlandırıcılarına kaydırması. Yani dünyanın dört bir yanındaki şirketler, Nvidia’nın ve büyük bulut devlerinin tükettiği yüksek bant genişlikli bellek talebini karşılamaya odaklanınca standart RAM üretimi ciddi biçimde azaldı. Bu durum yalnızca Türkiye’de değil, küresel çapta fiyatları altüst etmiş durumda.

Bu noktada, özellikle Türkiye’de bilgisayar toplayan veya mevcut sistemini güncelleyen kullanıcıların kafası fazlasıyla karışmış durumda. Çünkü RAM fiyatlarındaki bu oynaklık, sadece teknoloji meraklılarının değil; öğrencilerin, ofis çalışanlarının ve günlük kullanıcıların da bütçe planlamasını doğrudan etkiliyor. Bir zamanlar makul bütçeyle yapılan yükseltmeler, bugün ciddi maliyet gerektiren yatırımlar hâline geldi.

Kullanıcılar artık “şimdi mi alayım, biraz daha beklesem ucuzlar mı?” sorusuna net bir yanıt bulamıyor. Ancak mevcut tablo, beklemenin çoğu zaman daha pahalıya patladığını gösteriyor. Yapay zekâ sektöründeki büyüme devam ettiği sürece standart kullanıcıların bu fiyat dalgasından kaçması pek mümkün görünmüyor.

TeamGroup isimli şirketin açıkladığı verilere göre, son aylarda RAM ve NAND sözleşme fiyatları neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bazı kategorilerde artış oranı %80 ile %100 seviyesine kadar dayanmış durumda. Spot fiyatlar da benzer bir tablo çiziyor. Örneğin 16 GB DDR5 çipin ortalama fiyatı birkaç ay önce 6,84 dolar seviyesindeyken bugün 27 doların üzerine çıkmış durumda.

Şirketin öngörüsüne göre, dağıtım stokları tükendiğinde 2026’nın ilk yarısından itibaren tedarikde ciddi bir daralma yaşanacak. Hatta bazı dönemlerde, “parası olanın bile ürün bulamadığı” bir tabloyla karşılaşılabileceği vurgulanıyor. Mevcut krizin 2027 sonuna kadar sürebileceği değerlendiriliyor. Yani fiyatlarda yakın vadede bir rahatlama beklemek pek gerçekçi görünmüyor.

Tüm bu tabloyu derinleştiren bir diğer kritik nokta ise üretim kapasitesi sorunu. Micron, Samsung veya SK hynix gibi devler bugün yeni bir fabrika kurmaya karar verse bile arzı rahatlatacak üretim ancak 2028-2029 döneminde mümkün olabiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Artan RAM maliyetlerinin Türkiye'deki teknoloji pazarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?