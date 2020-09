Tanıtılan PS5 oyunları: Çıkış tarihleri, fragmanlar ve dahası!

Nihayet PS5 hakkında bilmemiz gereken her şeyi öğrendik. Sony’nin dün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni konsolun çıkış tarihini ve satış fiyatını öğrendik. Aynı etkinlikte oyunlar hakkında da bir çok detayı öğrendik. Yeni PS5 oyunları ile ilgili detayları sizler için derledik.

En iyi PS5 oyunları

Bu listedekiler oyuncular tarafından en çok beklenen konsol oyunları diyebiliriz.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI, PlayStation’a özel olarak geliyor. Square Enix’in en başarılı franchise’ı olan oyun, görünüşe göre, XV’de daha fazla Chocobos için kullanılan yol-gezici mekanizmayı tercih etmiyor. Yine de önceki başlıktan elde edilen açık dünya unsurlarını koruyup korumayacağı belli değil. Fragmanda “PS5 deneyimini taklit eden PC’de çekildi” cümlesi yer aldı. Oyunun yapımcısı Naoki Yoshida, gelecek yıl oyun ile ilgili daha çok bilgi vereceğini söyledi. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Little Devil Inside

PS5 oyunları arasında en ilginç ve komik fragmana sahip oyun belki de Little Devil Insıde‘dı. Animasyon stili fragman oyuncuların beğenisini kazanmış gibi. Fragman her ne kadar ilginç ve komik olsa da oyun hakkında çok fazla bilgi içermiyor.Fragmanın yarısı, dünyayı dolaşan ve canavarlarla savaşan genç bir karakteri gösterdi. Diğer yarısı, kasabanın içinden geçen ve tuvalette oturan yaşlı bir beyefendiyi takip etti. Oyunun çıkış tarihi henüz netlik kazanmış değil.

Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits, bazı özel büyülü güçlere sahip görünen genç bir kızın etrafında dönüyor. Bu güçleri düşmanlarla savaşmak için bir kılıç, bir yay ve ok kombinasyonu olarak kullanıyor. Dövüşe ek olarak Kena, Rot adı verilen bu sevimli siyah yaratıkları kontrol edebiliyor gibi görünüyor. Muhtemelen, oyun boyunca Rot’u kullanmanızı gerektiren en az birkaç bulmaca olacak, hatta daha fazlası olmayacak gibi görünüyor.

Deathloop

Eğer daha önce Dishonored oyunlarını oynadıysanız bu oyunu çok seveceksiniz. Bu yeni oyunun bir çok kontrol ve güç özellikleri Dishonored oyunlarına benziyor. Deathloop’ta Colt adında bir adam olarak oynuyorsunuz. Yapmanız gereken en önemli şey öldürülmeden önce herkesi öldürmek. Eğer öldürülürseniz tekrar başlarsınız.Oyunda, nakavt etmeye çalıştığınız sekiz hedefin yanı sıra her zaman peşinizden gelen yüksek eğitimli bir suikastçı var.

Spider-Man: Miles Morales

PS5 oyunları arasında en çok kafa karıştıran oyunun Spider-Man: Miles Morales olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular, Spider-Man: Miles Morales’in Insomniac’ın orijinal Spider-Man oyununun bir genişlemesi olacağını düşünüyorlardı. Bunun yerine, orijinal oyunun hikayesinin üzerine inşa edilecek bağımsız bir oyun olduğu onaylandı. Miles Morales, oyuncuların deneyebileceği farklı güçlere sahip olacak. Ayrıca, hızlı seyahat yükleme süresi neredeyse yok olacak ve oyuncuların New York’u hiç vakit kaybetmeden seyahat etmelerine izin verecek.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn‘ın merakla beklenen devamı. Görünüşe göre oyun büyük ölçüde oyuncuların Horizon Zero Dawn hakkında sevdiği her şeyi alıyor ve sadece ortamı ile canavarları değiştiriyor. Horizon Forbidden West, keşfetmeniz için devasa bir dünya ile batı ABD’de geçecek. Görünüşe göre, keşfedebileceğiniz muhteşem su altı alanları bile olacak. Oyunun çıkış tarihinin 2021‘de olması planlanıyor.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020’de piyasaya sürülecek. Başlangıçta bu yılın başlarında yayınlanması planlanıyordu, ancak CD Projekt RED bunu erteledi. Cyberpunk 2077’yi PS4 için de alabileceksiniz. PS4 versiyonuna sahip kullancıılar oyunu ücretsiz olarak PS5’e yükseltebilecek.