PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı!

Sony, bugün düzenlediği Showcase etkinliği ile merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5’in fiyatını ve çıkış tarihini resmen açıkladı. Kasım ayında satışa sunulacak olan PlayStation 5 serisinin fiyatı, daha önceki sızıntı ve beklentiler ile aynı çıktı!

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PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition 19 Kasım’da geliyor!

PlayStation 5’in bütün detayları, 12 Haziran’da yapılan bir etkinlikte resmi olarak duyurulmuştu. Satış fiyatı ve çıkış tarihi ise yaklaşık 3 ay sonra yapılan “Showcase” etkinliğinde ortaya çıktı. Etkinliğin son bölümünde yapılan duyuruda PlayStation 5’in 499.99 dolar/Euro fiyat etiketine sahip olacağı resmen açıklandı. Konsolun Blu-ray disk okuyucu bulunmayan Digital Edition versiyonu ise 399.99 dolar/Euro’dan satışa sunulacak.

PlayStation 5 sahibi olmak isteyenlerin ise bir süre daha beklemesi gerekecek. Öncelikli listede yer alan Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’deki kullanıcılar 12 Kasım’da konsola erişebilecek. Türkiye ve dünyanın geri kalanı için satışlar 1 hafta sonra, yani 19 Kasım’da başlayacak. PS5 ve PS5 Digital Edition’ın ülkemizdeki satış fiyatı ise henüz bilinmiyor.

PlayStation 5 serisinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 4K/120Hz ya da 8K’ya kadar çözünürlük desteği dikkat çekiyor. Gücünü 8 çekirdekli AMD Zen 2 işlemciden alan konsolların grafik tarafında AMD Radeon RDNA 2 GPU çözümü bulunuyor. 16 GB GDDR6 bellek ve yüksek hızlı 825 GB NVMe SSD ise oyunların geçiş hızını inanılmaz boyutlara taşıyor.