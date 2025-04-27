Samsung kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme teknoloji gündeminde geniş yankı uyandırdı. One UI 7 Nisan ayı güncellemesi sonrası, Galaxy serisi cihazlarda pil ömrüyle ilgili endişeler artmaya başladı. Özellikle Galaxy S24 ve S25 modellerini kullananlar bu durumdan nasıl etkileniyor?

One UI 7 Nisan güncellemesi pil sorunuyla gündemde!

One UI 7 Nisan ayı güncellemesi ile Samsung, Galaxy kullanıcılarına daha akıcı animasyonlar, gelişmiş yapay zeka araçları ve güçlendirilmiş güvenlik özellikleri sundu. Ancak Samsung Android 15 tabanlı bu yeni sürüm, bazı cihaz sahiplerinde hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle Galaxy S24 Ultra ve S25 Ultra kullanıcıları, güncellemeden sonra pil ömründe ciddi düşüşler yaşadıklarını bildiriyor. Birçok kullanıcı, One UI 7 pil performansının önceki sürüme göre yaklaşık yüzde 20 oranında azaldığını belirtiyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, sorunun sadece birkaç kullanıcıyla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Bir Galaxy S24 Ultra kullanıcısı, daha önce günde bir kez şarj ederken artık iki veya üç kez şarj etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bir diğer S24 kullanıcısı ise, tasarım ve yapay zeka özelliklerinde iyileşmeler olduğunu, fakat pil ömrünün belirgin şekilde kısaldığını vurguladı. Bu durum, One UI 7 güncellemesinin kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebileceği endişesini doğurdu.

İlginizi çekebilir: One UI 7 çıkış tarihi duyuruldu! S23 ve S24 FE Android 15 geliyor!

Üstelik pil sorununun yalnızca Galaxy S24 ve S25 serisiyle sınırlı kalmadığı görülüyor. Samsung Android 15 güncellemesinin ardından pil tüketiminin hızlandığına dair raporlar, kullanıcıların Samsung Members uygulaması üzerinden destek talebinde bulunmasına yol açtı.

Şu ana kadar Samsung’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Eğer siz de Samsung Android 15 Nisan güncellemesinden sonra pil ömrünüzde düşüş fark ettiyseniz, deneyimlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Android 15 güncellemesinin Galaxy cihazlarınızın performansına etkisi sizce nasıl oldu? Görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!