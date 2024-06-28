Geçtiğimiz günlerde ipucu görselleri paylaşılan yeni Hyundai INSTER bugün resmi olarak tanıtıldı. %100 elektrikli A segment bir otomobil olan modelin ismi İngilizce “intimate – innovative” yani “samimi ve yenilikçi” kelimelerinden türetilmiş.

Tamamen elektrikli Hyundai INSTER neler sunuyor?

Yeni Hyundai INSTER, markanın sadece Kore pazarında sattığı benzinli Casper modelini temel alıyor. Gövde tasarımı büyük ölçüde piksel aydınlatma temasına yer verilmiş ve Casper ile neredeyse aynı detayları barındırıyor. Global bir model olan INSTER, önümüzdeki yıl Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

INSTER, şehir içi mobiliteye odaklanan kompakt bir otomobil olarak öne çıkıyor. 3825 mm uzunluğa, 1610 mm genişliğe, 1575 mm yüksekliğe ve 2580 mm aks mesafesine sahip. Casper’dan 23 cm daha uzun olan INSTER, elektrikli olmanın avantajıyla daha uzun bir aks mesafesi sunuyor ve bu durum iç mekanda geniş bir alan sağlıyor.

Otomobilin ön bölümünde, piksel temasına sahip ince LED aydınlatmalar siyah bir panel içerisine yerleştirilmiş. Alt kısımda kapalı panel şeklinde tasarlanmış parlak siyah bir alan ve yuvarlak LED aydınlatmalar mevcut. Gri renkli alt tampon ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler, INSTER’a cross görünümü kazandırıyor. Ayrıca, 15 veya 17 inç ebatındaki jantlar tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

İç tasarımı büyük ölçüde Casper’a dayanan INSTER, 18 cm daha uzun aks mesafesi sayesinde daha ferah bir yaşam alanı sunuyor. Farklı renk seçeneklerine sahip kumaş döşemeler ve 10.25 inçlik büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Ayrıca, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 64 renkli ambiyans aydınlatma, ısıtmalı ön koltuklar, sunroof, otomatik klima kontrolleri, V2L ve çeşitli gelişmiş sürüş asistan teknolojileri de mevcut.

INSTER, dört kişilik oturma kapasitesine sahip. Ön koltukların arasında iki adet bardaklık bulunuyor. İlerleyen dönemde bu bardaklıkların yerine beş kişilik bir oturma düzeni opsiyonu da sunulacak. Tüm koltuklar düz bir zemin oluşturacak şekilde katlanabiliyor. Ayrıca, arka koltuklar ileri geri kaydırılabiliyor ve bagaj hacmi arka koltukların konumuna bağlı olarak 280 ile 351 litre arasında değişiyor.

Hyundai INSTER, standart ve uzun menzil seçenekleriyle sunulacak. Giriş seviyesinde 71 kW (95 hp) güç ve 147 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyon, 42 kWsa kapasiteye sahip batarya ile WLTP’ye göre 300 km’ye kadar menzil sunuyor. Uzun menzil seçeneğinde ise motor gücü 84.5 kW’a (113 hp) ve batarya kapasitesi 49 kWsa’e yükseliyor, bu da 355 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Her iki batarya da NMC (nikel-manganez-kobalt) kimyasına sahip ve ısı pompası standart olarak geliyor.

INSTER, 120 kW DC hızlı şarj desteği ile bataryasını yarım saatte yüzde 10’dan yüzde 80 doluma ulaştırabiliyor. 11 kW’lık hızlı şarj özelliği ise küçük bataryayı 4 saatte, büyük bataryayı 4,5 saatte tam doluma ulaştırıyor. Ayrıca, V2L (vehicle-to-load) özelliği sayesinde elektrikli bisiklet veya kamp ekipmanı gibi çeşitli elektronik cihazlara güç sağlamak mümkün.

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Hyundai INSTER, 2024 Busan Uluslararası Mobilite Fuarı’nda görücüye çıkarıldıktan sonra bu yaz Kore’de satışa sunulacak. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.