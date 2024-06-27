Ülkemizde telefon fiyatlarının özellikle de iPhone fiyatlarının arşa çıktığı bugünlerde A101’den kaçırılmayacak bir kampanya geldi. A101 iPhone 15 Pro Max satacağını açıkladı. Hem de uygun fiyata satacak. Bugünden itibaren iPhone 15 Pro Max 512 GB modeli 84.999 TL’den satılacak.

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Bu modelin Apple Store’daki resmi satış fiyatının 98.999 TL olduğunu belirtelim. 14.000 TL’lik indirim ile A101 iPhone 15 Pro Max satarak büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.

A101 ayrıca diğer teknolojik ürünleri de uygun fiyatla tüketiciler ile buluşturacak. Aşağıdan 27 Haziran A101 kataloğundaki teknolojik ürünlere ulaşabilirsiniz.