Ülkemizde telefon fiyatlarının özellikle de iPhone fiyatlarının arşa çıktığı bugünlerde A101’den kaçırılmayacak bir kampanya geldi. A101 iPhone 15 Pro Max satacağını açıkladı. Hem de uygun fiyata satacak. Bugünden itibaren iPhone 15 Pro Max 512 GB modeli 84.999 TL’den satılacak.
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Bu modelin Apple Store’daki resmi satış fiyatının 98.999 TL olduğunu belirtelim. 14.000 TL’lik indirim ile A101 iPhone 15 Pro Max satarak büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.
A101 ayrıca diğer teknolojik ürünleri de uygun fiyatla tüketiciler ile buluşturacak. Aşağıdan 27 Haziran A101 kataloğundaki teknolojik ürünlere ulaşabilirsiniz.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 5 7520U 8 GB RAM 512 GB SSD OB 15.6 inç Windows 11 Notebook 12.999 TL
- Axen Tizen AX55FMN501-A-0256 55 inç TV 13.699 TL
- Samsung Galaxy S24 Plus S926B 256 GB 12 GB RAM Cep Telefonu Siyah 39.999 TL
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Yeşil 13.899 TL
- Bilicra Connect Akıllı Çocuk Saati Siyah 3.149 TL
- TCL Movetime Family MT46X Akıllı Çocuk Saati Siyah 4.499 TL
- Xiaomi Redmi Buds 3 Bluetooth Kulaklık 529 TL