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Taipei Game Show 2020, Coronavirüs nedeniyle ertelendi
Taipei Game Show 2020, Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Tayvan‘da da 9. Corona vakası görüldüğü için yönetim temkinli olmaya çalışıyor.
İlki 2003 yılında düzenlenen Taipei Game Show, artık Asya-Pasifik bölgesinin en önemli fuarı haline geldi. Bu yıl bir yenisi ile yoluna devam etmesi bekleniyordu. 6 – 9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan fuar, salgının kontrol altına alınamaması sebebiyle Şubat ayında kapılarını açmayacak.
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Etkinlik organizatörleri bu erteleme kararını almadan önce katılımcılara alınacak önlemlerle ilgili bilgi vermişti ve girişte vücut sıcaklığı ölçümü, maske takma zorunluluğu gibi sebepler pek çok katılımcının da fuara gitmekten vazgeçmesine neden olmuştu.
Yönetim konu hakkında basına açıklamalarda bulundu. Paylaşılan basın bildirisinde ise “Taipei Game Show gibi kitlesel büyük çaptaki fuarların toplu enfeksiyon riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak, organizasyon komitesi bu gibi risklerin önüne geçme kararı aldı.” sözlerine yer verildi.
Sony Interactive Entertainment, fuar sırasında PlayStation için bir stant kuracak ve aralarında Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 ve Elden Ring’in de bulunduğu 20’den fazla oyundan fragmanlar ve yeni görüntüler gösterilecekti.
Salgının yaşatmış olduğu korku ülkeye hizmet eden pek çok firmayı tedirgin ediyor. Bugüne kadar 170’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi fabrikalarında üretime ara verdi. Ayrıca bazı şirketler ise mağazalarını geçici olarak kapatıyor.
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Samsung, Galaxy Tab S6 5G ile dünyanın ilk 5G uyumlu tabletini tanıttı
Samsung, Galaxy Tab S6 5G modeli ile ilk 5G uyumlu tabletini piyasaya çıkıyor. Cihazın en önemli özelliği ise 5G teknolojisine sahip olan dünyanın ilk tableti olması.
Samsung’un en popüler ürünlerinden biri olan “Galaxy Tab S6” tabletinin geliştirilen yeni modelini resmi olarak tanıttı. Şirket, bu hamlesiyle birlikte dünyanın 5G uyumlu ilk tabletini kullanıcı beğenisine sunmuş oldu. İlk olarak Güney Kore’de satışa sunulacağı açıklanan tabletin ilerleyen dönemlerde diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.
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Samsung, Galaxy Tab S6 5G modelinin teknik özellikleri hakkında birçok veri paylaşıldı. Hali hazırda satışta olan standart modeline benzer özellikler gösteren yeni cihaz, 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.84 GHz hızında çalışan Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor. Yine bir önceki modeldeki gibi 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunduruyor.
Tablet, 5G bağlantısını sağlamak için X50 modeme ev sahipliği yapıyor. 10.5 inç büyüklüğündeki ekranı 1600 x 2560 piksel çözünürlük sunan tabletin kalem desteği de bulunuyor. S Pen desteği sayesinde kullanıcılar çizim yapabiliyor veya notlarını kolayca alabiliyor.
Samsung tarafından piyasaya süreceği Galaxy Tab S6 5G, halihazırda var olan modeldeki gibi orijinal Wi-Fi ve LTE teknolojilerini destekleyecek. AKG imzalı dört adet hoparlör sayesinde güçlü bir performans sergileyen tabletin pil kapasitesi ise 7.040 mAh olacak. Ayrıca Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen tablet, USB-C portuna sahip. Tabletin fiyatı 850 dolar olarak belirlendi.
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Hyundai, Kona Electric modelini Avrupa’da üretecek
Hyundai, Avrupa’da talebin büyük olduğu kompakt EV modeli Kona Electric’i 2020 Mart itibarıyla Çek Cumhuriyeti‘ndeki fabrikada da üretmeye başlayacak. Böylece şirket KONA EV’nin Avrupa’daki teslimat süresini kısaltmayı hedefliyor.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan markanın Avrupa Başkanı ve CEO’su Dong Woo Choi; “Kullanıcılarımız her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda, elektrikli araçlarımıza karşı artan talebi karşılamak için stratejik planlarımıza ağırlık veriyoruz. Çünkü, Avrupalı tüketicilerin çevreye karşı sorumluluk bilinci sürekli olarak artıyor ve biz de EV’ler için bölge pazarını büyük bir potansiyel olarak görüyoruz. Vizyonumuz ve gelecekteki hedeflerimiz, mobilitedeki konumumuzu güçlendirerek liderliğe ulaşmak” ifadelerine yer verdi.
Yeni Kona Electric, Hem benzinli, hem dizel, hem benzin-hibrit, hem de elektrikli seçenekleri ile bulunuyor. Ancak Avrupa’da sıfır emisyonlu kompakt crossover’a olan talep üzerine Prag’ın 380 km doğusunda yer alan Nosovice bölgesindeki tesise Kona Electric için de bir bant açıldı.
Tucson‘un ardından Avrupa’da Hyundai markasının en çok satan ikinci modeli olan Kona’nın satışları, geçtiğimiz yıla göre %61 artarak 107 bin 409 adede çıktı. Markadan gelen bilgilere göre bunun 20 binden fazlasını Kona Electric oluşturuyor.
Koreli üretici Hyundai, Nosovice fabrikasında yapacağı üretimin yanı sıra Ulsan‘daki Kona Electric kotasını da yükseltecek. Hyundai, bu sayede elektrikli Kona arzını üç kat arttıracak ve bekleme sürelerini kısaltacak.
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Google, koronavirüs sebebiyle Çin’deki ofislerini geçici olarak kapatıyor
Google, Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm ofisleri geçici olarak kapatma kararı aldı.
Salgının yaşatmış olduğu korku ülkeye hizmet eden pek çok firmayı tedirgin ediyor. Bugüne kadar 170’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi fabrikalarında üretime ara verirken, bazıları da mağazalarını geçici olarak kapatıyor. Google’ın, Çin için almış olduğu geçici olarak kapatma kararına Hong Kong ve Tayvan‘daki ofislerinin de katılacağı bilgisi verildi. Şirketin şu an için ülkede 4 ofisi yer alıyor.
Öte yandan Google, Çin’deki çalışanlarına ve onların yakın zamanda Çin’i ziyaret eden yakınlarına en kısa sürede evlerine dönmelerini tavsiye etti. Şirket, bu çalışanlara Çin’den ayrılmalarını takiben ilk 2 hafta evden çalışmaları önerisinde bulundu.
Google’ın şirket sözcüsünün The Verge‘e yaptığı açıklamada firmanın Çin’deki tüm ofislerinin kapatılacağını duyurdu. Samsung ve Foxconn gibi teknoloji firmaları daha önce yaptıkları açıklamalarla fabrikalarında üretime ara verdiklerini duyurmuştu.
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Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin’e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş, salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
Virüsün kısa sürede Vuhan’dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak‘tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
Google tarafından yapılan geçici olarak kapatma kararına son olarak İkea’da katıldı. İsveç’in dünyaca ünlü mobilya perakende satıcısı İkea’da Çin’deki virüs salgını sonrası ülkedeki mağazalarının yarısını geçici olarak kapatma kararı aldı. İkea’nın ülkede 30 mağazası bulunuyor.