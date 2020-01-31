Taipei Game Show 2020, Coronavirüs nedeniyle ertelendi

Taipei Game Show 2020, Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Tayvan‘da da 9. Corona vakası görüldüğü için yönetim temkinli olmaya çalışıyor.

İlki 2003 yılında düzenlenen Taipei Game Show, artık Asya-Pasifik bölgesinin en önemli fuarı haline geldi. Bu yıl bir yenisi ile yoluna devam etmesi bekleniyordu. 6 – 9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan fuar, salgının kontrol altına alınamaması sebebiyle Şubat ayında kapılarını açmayacak.

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Etkinlik organizatörleri bu erteleme kararını almadan önce katılımcılara alınacak önlemlerle ilgili bilgi vermişti ve girişte vücut sıcaklığı ölçümü, maske takma zorunluluğu gibi sebepler pek çok katılımcının da fuara gitmekten vazgeçmesine neden olmuştu.

Yönetim konu hakkında basına açıklamalarda bulundu. Paylaşılan basın bildirisinde ise “Taipei Game Show gibi kitlesel büyük çaptaki fuarların toplu enfeksiyon riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak, organizasyon komitesi bu gibi risklerin önüne geçme kararı aldı.” sözlerine yer verildi.

Sony Interactive Entertainment, fuar sırasında PlayStation için bir stant kuracak ve aralarında Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 ve Elden Ring’in de bulunduğu 20’den fazla oyundan fragmanlar ve yeni görüntüler gösterilecekti.

Salgının yaşatmış olduğu korku ülkeye hizmet eden pek çok firmayı tedirgin ediyor. Bugüne kadar 170’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi fabrikalarında üretime ara verdi. Ayrıca bazı şirketler ise mağazalarını geçici olarak kapatıyor.