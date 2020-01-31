Oyun
Sega’dan çevre dostu oyun kutuları geliyor
Sega‘dan çevre dostu oyun kutuları geliyor. Sega Avrupa, oyun diski haricindeki fiziksel oyun materyallerinin geri dönüşüme uygun şekilde üretileceğini açıkladı.
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Sega, Avrupa‘da sunulacak kutulu PC oyunlarının kutularının tamamen geri dönüştürülebilir olacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası Sega‘nın çıkacak ilk oyunu Total War: ROME II – Enemy at the Gates Edition, tamamen geri dönüştürülebilir materyale sahip oyun kutusu ile gelecek. Oyun diski dışındaki tüm materyaller geri dönüşüme müsait olacak. Kutu üzerindeki yazılardan, diskin üzerindeki yazılara kadar her şey bitkisel yollardan elde edilen çözümlerle uygulanacak.
Sega‘nın bu kararı almasında, Football Manager 2020 geliştiricisi Sports Interactive‘in bu konunun üzerinde durmasının büyük etkisi olduğu söyleniyor. Bu değişim şirkete oyun başına 22 centlik ekstra bir maliyet yüklüyor. Şimdilik bu geri dönüşüm projesi Sega‘nın Avrupa’daki PC oyun dağıtımlarında geçerli olacak. Ancak zamanla bu projenin dünyanın diğer bölgelerine de yayılması bekleniyor. Umarız diğer oyun dağıtıcıları da doğayı koruyacak benzer çözümler üretir…
Oyun
Captain Tsubasa efsanesi, oyun olarak geri dönüyor!
90’lı yılların efsanevi çizgi dizilerinden Captain Tsubasa, 2020 yılında oyun olarak geri dönüyor. Japonya merkezli video oyunu geliştiricisi Bandai Namco, seriye ait Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı oyunun PC, PS4 ve Nintendo Switch platformlarına geleceğini açıkladı.
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Grafik konusunda da modern bir hava almış oyun, hem hikaye modu hem de online yapılabilecek maçlar ile rekabetçi olmayı hedefliyor. Captain Tsubasa çizgi dizi serisine ait hikaye geçtiğimiz yıllarda günümüz çağına uygun hale getirilerek Captain Tsubasa 2018 adıyla tekrar yayınlanmış ve anime severlerin ilgisini epeyce çekmişti. Türkçe olarak Kaptan Tsubasa: Yeni Şampiyonların Yükselişi adıyla yayınlanacak bu oyun bakalım nasıl bir başarı elde edecek.
Captain Tsubasa: Rise of New Champions Fragmanı
Oyun
Half-Life oyunları Mart’a kadar ücretsiz!
Half-Life oyunları Mart‘a kadar ücretsiz! Half-Life‘ın yeni oyunu Half-Life: Alyx‘in çıkış tarihi yaklaşırken Valve, Half-Life serisinin tüm oyunlarının Steam üzerinden Mart ayına kadar ücretsiz olarak oynanabileceğini açıkladı.
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Half-Life serisi oyun tarihinde çok önemli bir yere sahip. Serinin yeni oyunu Half-Life: Alyx‘in çıkış tarihi yaklaşırken, Valve hem Half-Life oyunlarını tekrar oynamak isteyenler için, hem de daha önce oynamamışlar için Steam üzerinden önemli bir kampanya başlattı. Yeni oyunun çıkış tarihine kadar şu oyunlar ücretsiz olarak oynanabilecek:
Half-Life
Half-Life: Opposing Force
Half-Life: Blue Shift
Half-Life 2
Half-Life 2: Episode I
Mart ayından sonra ise bu oyunları oynamaya devam etmek isterseniz oyunları satın almanız gerekecek. Valve‘in bu hamlesi yeni oyun öncesi oluşacak heyecanı da artıracak gibi gözüküyor.
Aksesuar
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless RGB piyasaya çıkıyor
HyperX, ödüllü klavye serisine HyperX Alloy Origins™ Core adlı yeni bir üye daha ekliyor. Performans ve uzun ömür için üretilen ve HyperX Red mekanik anahtarlara sahip olan yeni klavye, daha kısa çalıştırma noktasına ve 80 milyon tıklama oranına sahip.
Alloy Origins Core, en üst düzey fare hareketi için yerden tasarruf sağlayan tenkeyless düzeniyle masaüstü alanınızı en üst düzeye çıkarıyor. Klavye, parlak aydınlatma efektleriyle daha parlak aydınlatma için RGB tuşlara ve ister gece ister gündüz olsun, oyun performansınızı geliştirmek için beş ayarlanabilir parlaklık seviyesine sahip. Daha fazla dayanıklılık, sağlamlık ve esneklik için Alloy Origins Core’da havacılık standartlarında bir alüminyum gövde yer alıyor. Klavyenin USB Type-C – USB Type-A aktarma sağlayan ara kablosu çıkarılabiliyor.
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless neler sunuyor?
“HyperX olarak HyperX’in Red mekanik anahtarlarına sahip yeni Alloy Origins Core’u sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diyen HyperX Klavye Ürün Müdürü Jennifer Ishii, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Alloy Origins Core, özellikle TKL klavyeleri tercih eden oyunculara yüksek performans sunan, tenkeyless RGB klavye seçeneği olarak üretildi.”
Alloy Origins Core’da bulunan Özel Oyun Modu ile kullanıcılar hangi tuşların çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Atanan makro tuşları makro arşivine kaydedilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun pozisyonu bulmak için üç farklı açıdan birini seçebiliyor. HyperX NGENUITY yazılımı ile donatılan Alloy Origins Core, basit kişiselleştirilebilir tuş başına aydınlatma efektleri dahil, aydınlatma ve makrolar için gelişmiş özelleştirme özellikleri sunuyor.* Kullanıcılar HyperX Ngenuity yazılımıyla, üç adet Alloy Origins Core profilini dahili belleğe kaydedip istedikleri yerde kullanabiliyor. Üründe %100 anti-ghosting ve tam N-key rollover gibi özellikler de bulunuyor.
Alloy Origins Core Mekanik Oyuncu Klavyesi Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Tür: Mekanik
- Arka Aydınlatma: DIP RGB LED
- Işık efektleri: Her tuşta RGB aydınlatma* ve 5 parlaklık seviyesi.
- Dahili bellek: 3 profil
- Bağlantı türü: USB Type-C – USB Type-A
- Anti-ghosting: %100 anti-ghosting
- Tuş geçişi: N-tuş modu
- LED göstergesi: Evet
- Media kontrolleri: Evet
- Oyun Modu: Evet
- İşletim sistemi uyumu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
HyperX Red Anahtar Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Çalışma Şekli: Doğrusal
- Çalıştırma Gücü: 45g
- Tuş Vuruş Mesafesi: 1,8 mm
- Toplam Basma Mesafesi: 3,8 mm
- Kullanım Ömrü (Tuş basma sayısı): 80 milyon
Kablo:
- Tür: Ayrılabilir, Örgülü
- Uzunluk: 1,8 m
Boyutlar:
- Genişlik: 360.0 mm
- Derinlik: 132.5 mm
- Yükseklik: 34.5 mm
- Ağırlık (Klavye ve kablo):900 g
*Her tuştaki RGB aydınlatma HyperX NGENUITY yazılımı ile ayarlanabilir.