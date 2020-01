Sega‘dan çevre dostu oyun kutuları geliyor. Sega Avrupa, oyun diski haricindeki fiziksel oyun materyallerinin geri dönüşüme uygun şekilde üretileceğini açıkladı.

Sega, Avrupa‘da sunulacak kutulu PC oyunlarının kutularının tamamen geri dönüştürülebilir olacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası Sega‘nın çıkacak ilk oyunu Total War: ROME II – Enemy at the Gates Edition, tamamen geri dönüştürülebilir materyale sahip oyun kutusu ile gelecek. Oyun diski dışındaki tüm materyaller geri dönüşüme müsait olacak. Kutu üzerindeki yazılardan, diskin üzerindeki yazılara kadar her şey bitkisel yollardan elde edilen çözümlerle uygulanacak.

Sega‘nın bu kararı almasında, Football Manager 2020 geliştiricisi Sports Interactive‘in bu konunun üzerinde durmasının büyük etkisi olduğu söyleniyor. Bu değişim şirkete oyun başına 22 centlik ekstra bir maliyet yüklüyor. Şimdilik bu geri dönüşüm projesi Sega‘nın Avrupa’daki PC oyun dağıtımlarında geçerli olacak. Ancak zamanla bu projenin dünyanın diğer bölgelerine de yayılması bekleniyor. Umarız diğer oyun dağıtıcıları da doğayı koruyacak benzer çözümler üretir…