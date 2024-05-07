Her sene düzenli olarak o senenin tablet pazar paylarını yayınlayan bir araştırma görürüz. Genelde Counterpoint ve Canalys bu araştırmaları yapar ve kamuoyu ile paylaşır. Geldiğimiz noktada bugün ise Canalys, 2024’ün ilk çeyrek tablet pazar verilerini paylaştı. Detaylara bakalım.

Tablet pazarı 2024 yılında büyüdü, işte pazar lideri

Tablet pazarı pandemi itibariyle büyümeye gitmişti. 2021 yılında tepe noktasını gören tablet pazarı, uzun bir düşüşe geçmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise tablet sevkiyatları 2023 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 1 arttı. İlerleyen aylarda da bu artışın devam etmesi bekleniyor.

Pazar payında listede zirveyi Apple aldı. Marka yüzde 35.6’lık bir pay ile pazar lideri oldu. Apple’ı ise Samsung izledi. Samsung yüzde 20.2 pazar payı ile listede ikinci sırada. Samsung’u; yüzde 8.1 ile Huawei, yüzde 6.3 ile Lenovo, yüzde 6.1 ile Amazon izledi.

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2023 yılının ilk çeyreğine göre 2024 yılının ilk çeyreğinde Samsung, Huawei ve Lenovo sevkiyatlarını arttırırken Apple ve Amazon sevkiyatlarını düşürmüş durumda. Toplamda ise 33.698 adet tablet sevkiyatı yapılmış. Bu sevkiyatların; 12.012’si Apple, 6.801’i Samsung, 2.735’i Huawei, 2.135’i Lenovo, 2.045’i Amazon kalanları ise diğer markalar olarak karşımıza çıkıyor.