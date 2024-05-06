Rekabet Kurumu Meta ceza haberiyle gündemde. Instagram, Facebook ve Threads gibi platformların sahibi olan Meta, Rekabet Kurumu’nun yakın takibi altındaydı. Kurum, Meta’nın Instagram ve Threads hesaplarını kullanıcı onayı almadan bağlaması ve durumu kötüye kullanma şüpheleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Birkaç ay önce alınan geçici tedbir kararıyla şirkete günlük 4,7 milyon TL ceza verilmişti. Rekabet Kurumu, Meta’nın Threads platformu nedeniyle birkaç ay önce verilen günlük para cezasını sonlandırdığını ve şirkete 335 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Rekabet Kurumu, Meta’ya 335 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı: Meta Şok Geçirdi

Meta, Rekabet Kurumu ile yaşanan süreçlerin ardından Threads uygulamasını ülkeden kaldırmıştı. Biz de sizlerle Threads Türkiye’de kapandı haberini paylaşmıştık. Kısa bir süre önce Rekabet Kurumu cephesi yeni bir açıklama yaptı ve Türkiye’de teknoloji sektörünün nabzı hızlandı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Meta’ya 20 Şubat 2024 ile 29 Nisan 2024 arasındaki 70 günlük süre zarfı için toplamda 335 milyon 730 bin 707 TL değerinde idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kurum, Meta’nın Nisan sonu itibarıyla Threads uygulamasını ülkedeki kullanıcıların erişimine kapatmasının ardından günlük para cezasını sonlandırdı. Ancak, daha önce belirlenen tarihler arasında şirkete idari para cezası uygulanmaya devam edileceği açıklandı.

Rekabet Kurumu Meta açıklaması şu şekilde:

META Platforms, Inc. (META) hakkında, META’nın Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, Rekabet Kurulunun 08.02.2024 tarihli toplantısında geçici tedbir kararı verilmişti (Geçici Tedbir Kararı).

Söz konusu kararda META’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin, soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirilmişti. Ayrıca;

META’nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu,

META’nın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği,

Bu durumun, META’ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META’nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu,

Ayrıca, META’nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META’nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı

tespitlerinde bulunulmuştu.

Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına ve 20.02.2024 tarihinden başlamak üzere, META tarafından önerilecek olan ve Geçici Tedbir Kararının gereğini yerine getiren uyum tedbirlerinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar geçen her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

Devam eden süreçte Rekabet Kurulunun almış olduğu Geçici Tedbir Kararına uymak adına META tarafından “profilsiz kullanım” şeklinde daha önce Avrupa Birliği kullanıcıları için getirilmiş olan uygulamaları içeren öneriler sunulmuş ancak bu öneriler,

Threads kullanımı için bir Instagram hesabının gerekliliği (aktif ya da pasif Instagram kullanıcı hesabı),

Hâlihazırda Threads’i mevcut profilleri ile kullanmaya devam kişiler açısından veri birleştirme eyleminin devam etmesi,

Profilsiz kullanımın profilli kullanıma göre düşük hizmet kalitesine sebep olması ve bu nedenle kullanıcıların iradelerine müdahale edilerek ve profilli kullanıma yönlendirilerek veri birleştirme eylemine yönelik rıza vermeye mecbur bırakılması

sebepleriyle Kurulun 14.03.2024 tarihli toplantısında, veri birleştirmeye yönelik endişeleri giderecek seviyede görülmemiş ve nihayetinde kabul edilmemişti.

Bu defa META tarafından 15.04.2024 tarihinde; 29.04.2024 tarihi itibarıyla Threads hizmetinin Türkiye’de resmi olarak durdurulacağı ve Türkiye’deki kullanıcıların bu tarih itibarıyla Threads’i kullanamayacağı duyurulmuştur. META, Threads’in durdurulması ile Threads ile Instagram arasında bir veri akışının olmayacağını, Geçici Tedbir Kararının gereğinin yerine getirildiğine karar verilmesinin akabinde Threads’in Türkiye’de tekrar kullanıma sunulacağını ve kullanıcıların isterlerse Threads profilleri ile ilişkili bilgileri indirebilecekleri yahut profillerini silebilecekleri bir ekrana erişim sağlayabileceklerini ifade etmiştir.

META tarafından Rekabet Kurumuna sunulan 02.05.2024 tarihli dilekçede ise, 30.04.2024 tarihi itibarıyla META’nın, Türkiye’deki tüm Threads kullanıcılarının profillerini devre dışı bıraktığı ve Türk kullanıcıların bu tarihten itibaren Threads’i kullanamayacakları bildirilmiştir.

Bunun üzerine Rekabet Kurulu tarafından 03.05.2024 tarihinde,

META’nın, Threads’in Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik çözüm önerilerinin Geçici Tedbir Kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve dolayısıyla Geçici Tedbir Kararı ile uyumlu olduğuna,

META’ya uygulanan günlük idari para cezasının sonlandırılmasına ve 20.02.2024 tarihinde başlayan ve 29.04.2024 tarihinde sona eren 70 gün için toplam 335.730.707,20 TL idari para cezası uygulanmasına

karar verilmiştir.

Rekabet Kurumu Meta cezası Türkiye’de teknoloji sektörünün yakından takip ettiği olaylar arasında yer alıyor. Bu başka şirketler için de bir gözdağı niteliğinde olabilir.

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