Vodafone internet hediyesi kampanyası ile karşımızda. Vodafone, voleybol alanına ciddi bir destek veriyor ve bu sefer Türkiye’deki voleybolseverlere büyük bir sürpriz yapıyor. İlk ayağı Antalya’da düzenlenecek olan 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne özel olarak herkese 25 GB internet hediye var. Vodafone 25 GB hediye internet nasıl alınır?

Vodafone 25 GB hediye internet nasıl alınır?

Vodafone kullanıcıları için işlem oldukça basit. 15-19 Mayıs tarihleri ​​arasında “Vodafone Yanımda” uygulamasındaki “Hediye” başlıklı hikayeye giderek günlük 5 GB, toplamda ise 25 GB internet hediyesi alacaksınız. Bu uygulama Apple App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. Siz de hemen cihazınıza uygulamayı indirerek bundan yararlanabilirsiniz.

Vodafone, Türkiye’deki voleybol hayranlarının Voleybol Milletler Ligi maçlarını mobil ağlar üzerinden rahatça izleyebilmeleri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden günlük 1 GB, 5 gün içinse toplamda 25 GB hediye internet veriyor.

2024 Voleybol Milletler Ligi, üç farklı kıtaya yayılan bir etkinlik olarak gerçekleşecek. İlk hafta maçları Antalya’da, ikinci hafta maçları ABD’de ve üçüncü hafta maçları ise Çin’de oynanacak. Türkiye ise ilk hafta maçlarının ev sahibi olarak dikkat çekiyor. Bu maçlar ise 14-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken bu şık bir hediye oldu.

Vodafone 5G konusunda çalışmalarını da sürdürüyor. Antalya’da oynanacak maç için 5G bağlantısı da sağlanacak. Volleyball World Üst Yöneticisi Finn Taylor Voleybol Milletler Ligi’nin her yıl taraftar deneyimini daha üst seviyelere taşımak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Taylor, ‘Vodafone’un bu sezon Antalya’daki karşılaşmalara 5G teknolojisini entegre etmesi, teknolojik yeteneklerimizde önemli bir sıçramaya işaret ediyor. Gerçek zamanlı istatistikler ve verilerle yalnızca yayın deneyimini geliştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda sporun en iyi anlarını doğrudan sunarak taraftarların maçlara bağlılığını ve ilgisini de artırıyoruz.‘ ifadeleriyle desteği için Vodafone’a teşekkür etti.

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