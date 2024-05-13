Not: Bu videoda yer alan HONOR Magic6 Pro modeli telefon, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir

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DXOMARK’ta kamerada ikinci sıraya gerilese de birçok noktada halen lider olan HONOR’un en iyi cihazlarından biri olan HONOR Magic6 Pro’nun 50 MP ana, 180 MP telefoto ve 50 MP geniş açılı lensleriyle çıkardığı fotoğraf ve video performansına göz atıyıyoruz.

HONOR Magic6 Pro Teknik Özellikleri:

Renk: Gri, Yeşil (Vegan Deri)

Boyutlar: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm

Ağırlık: 229 gram

Koruma: NanoCrystal Shield, IP68, Alüminyum Çerçeve

Ekran: 6,8 inç LTPO OLED, 120Hz

Ekran Geliştirme: Dolby Vision, HDR Vivid, 4320Hz PWM, 1600 nit, 5000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Bellek: 12 GB

Depolama: 512 GB

Ana Kamera: 50 MP, Omnivision OV50H, f/1.4-f/2.0, 27 mm , OIS

Telefoto: 180 MP, Samsung Isocell S5KHP3, f/2.6, 68 mm, OIS

Geniş Açı: 50 MP, Omnivision OV50D, f/2.0, 13 mm, 122 derece

Ön Kamera: 50 MP, Sony IMX 816, f/2.0, 22 mm

Video: 4K 60 fps, HDR, 10-bit video

Ön Video: 4K 30 fps

Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Kızılötesi, 5G

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5600 mAh (Silikon Karbon)

Şarj: 80 Watt, 66 Watt Kablosuz