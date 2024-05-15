Çinli teknoloji devi OnePlus, OnePlus Open isimli katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus Open Android 15 güncellemesi alıyor. Detaylar haberde.

OnePlus Open Android 15 güncellemesi neler sunuyor?

OnePlus Open Android 15 güncellemesi, Google’ın I/O etkinliğinde Android 15 güncellemesini tanıtmasının ardından duyuruldu. Çinli markanın ilk katlanabilir akıllı telefonu da Android 15 güncellemesini alıyor. OnePlus Open Android 15 güncellemesinin Beta 1 versiyonu ise OnePlus Topluluğu’nda resmi olarak yayınlandı. Bu bağlamda test kullanıcıları şu anda OnePlus Open Android 15 Beta 1 güncellemesini kurabilirler. Eğer beta test kullanıcısı iseniz ve güncelleme akıllı telefonunuza gelmedi ise Ayarlar> Sistem> Sistem Güncellemesi kısmından güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

OnePlus Open neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.31 inç büyüklüğünde bir dış ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1116×2484 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 431 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. İç ekran tarafında ise bizleri 7.82 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 2268×2440 piksel çözünürlük sunuyor. İç ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip ve 426 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

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OnePlus Open kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 67W kablolu şarj hızına sahip 4805 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

OnePlus Open üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 48 MP çözünürlüğünde OIS destekli Sony Lytia LYT800 sensöre sahip bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX581 sensörlü ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlüğünde Omnivison OV64B sensörlü telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 20 MP çözünürlüğünde ikinci ön kamera bulunuyor.