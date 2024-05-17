Galaxy S25 Exynos 2500 işlemcisi ile bataryayı resmen koklayacak. Samsung ve Synopsys, bu ayın başlarında ortak bir basın açıklamasıyla 3nm işlemci süreç tasarımının prototipini başarıyla seri ürettime geçirdiklerini duyurmuştu. Son gelen raporlara göre Samsung cephesi ilk 3nm işlemcisini bir sonraki amiral gemisi Samsung Galaxy telefon modelleri olan Samsung Galaxy S25 serisi için hazırlıyor. Bu telefonlar yüksek performans verirken pil cimrisi olacak.

Exynos 2500 İşlemcisi Galaxy S25 Serisi İçin Hazır: Bu Telefonlar Pili Resmen Koklayacak

Bu önemli gelişme, özellikle Samsung’un yeni nesil işlemcileri için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Basın açıklamasında detaylar verilmemiş olsa da, 3nm sürecinin Samsung’un Exynos 2500 işlemcisi için kullanılacağına dair güçlü spekülasyonlar bulunuyor. Yeni bir rapor, bu sürecin Galaxy S25 serisinde yer alacak yonga seti için de geçerli olacağını öne sürüyor.

Business Korea’dan gelen yeni bir rapora göre, Samsung’un Exynos 2500’ü 3nm sürecini kullanarak seri üretmeyi planladığı ve bu işlemcinin Galaxy S25 serisinde yer alacağı belirtiliyor. Haberde, Exynos 2500’ün Qualcomm’un yakında çıkacak olan ve yine 3nm süreci kullanması beklenen Snapdragon 8 Gen 4 çipini birçok alanda geçebileceği iddiası da yer alıyor. Bu iddialar, Exynos 2500’ün üstün güç verimliliği ile öne çıkabileceğini ve Qualcomm’un çipinin ise daha yüksek bir performans sunabileceğini gösteriyor.

Sektör analistleri, Exynos 2500’ün Qualcomm’un en son işlenmcilerine kıyasla üstün güç verimliliği sergileyeceğini tahmin ediyor. Bu, Samsung’un enerji verimliliğine odaklandığını ve bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor. Ancak, iki çipin gerçek performans karşılaştırmasını yapabilmek için kullanıcıların ve uzmanların bu işlemcileri test etmeleri gerekecek.

Galaxy S24 serisinde yer alan Exynos 2400, yüksek performansı ve Snapdragon 8 Gen 3 ile benzer güç tüketim değerleri ile herkesi şaşırtarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Galaxy S25, S25 Plus modellerinde yer alması beklenen Exynos 2500 ise bu konuda işleri bir adım öteye taşıyabilir. Bu işlemciler yüksek performans sunarken, pil ömründen taviz vermeyecek gibi duruyor.

Samsung’un Exynos 2500 işlemcisinde Arm’ın Cortex-X5 çekirdek mimarisini kullanması bekleniyor. Arm, Cortex-X5’i piyasadaki en güçlü akıllı telefon CPU’su yapma hedefini taşıyor ve bu da Exynos 2500’ün performansını daha da artırabilir. Cortex-X5’in getirdiği performans iyileştirmeleri ve güç verimliliği, Exynos 2500’ü oldukça rekabetçi bir konuma getirebilir.

Samsung’un 3nm süreç teknolojisi ile üretilecek olan Exynos 2500, sadece Galaxy S25 serisi için değil, aynı zamanda diğer akıllı telefon işlemcileri için de yeni bir standart belirleyebilir. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 çipi ile olan rekabet, kullanıcılar için daha güçlü ve verimli cihazlar anlamına geliyor. Bu gelişmeler, akıllı telefon teknolojisinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Sonuç olarak, Samsung ve Synopsys’in 3nm süreç teknolojisi, Exynos 2500’ün üretiminde kullanılacak ve bu da Galaxy S25 serisinin performansını ve verimliliğini önemli ölçüde artıracak. Sektör analistlerinin tahminleri ve raporlar, Samsung’un bu alandaki iddiasını güçlendireceğini ve Qualcomm ile olan rekabetin daha da kızışacağını gösteriyor. Kullanıcıların bu yeni nesil işlemcilerle neler bekleyebileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

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