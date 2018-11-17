T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Sony’ye Kötü Haber

T.C. Ticaret Bakanlığı, Sony’nin PlayStation oyunlarında Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen fiyat artışlarını incelemeye aldı.

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T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün PlayStation oyunlarının fiyatlarında yaşanan artışla ilgili Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’den bilgi istediği belirlendi.

Bakanlığın 16 Kasım 2018 tarihinde Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye hitaben yazdığı mektupta “Firmanız tarafından PlayStation markası altında dağıtımı ve satışı yapılan “Red Dead Redemption 2”, “NBA 2K19”, “FarCry 5”, “God of War” gibi oyunların fiyatlarının, Eylül – Ekim ayları itibarıyla piyasa şartlarında normal kabul edilebilecek bir orandan çok daha yüksek bir miktarda arttırıldığı, tüketicilerin satın alma davranışını olumsuz etkileyen bu uygulamanın tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu iddia edilmektedir” cümlesine yer verildi.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde çalışan ve https://e-belge.gtb.gov.tr/ adresinden herkesin erişimine açık olan “Belge Doğrulama Uygulaması”ndan 0b9fd157-f280-4399-ac8e-29673155c78b kodu ile erişilebilen metinde, PlayStation oyunlarında meydana gelen fiyat artışlarının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 63. maddesi uyarınca oluşturulan Reklam Kurulu tarafından incelemeye alındığı Sony Eurasia’ya bildirildi.

PlayStation Kullanıcıları mı Şikayet Etti?

Son zamanlarda birçok farklı forum sitesinde oyun fiyatlarının yükselişini protesto eden PlayStation kullanıcılarının bir imza kampanyası başlattığı biliniyordu. Ancak bakanlığın başlattığı bu incelemenin son kullanıcılardan gelen şikayetler nedeniyle mi, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında mı, yoksa oyun ithalatı ve dağıtımı yapan rakip şirketlerin ihbarı nedeniyle mi başlatıldığı konusunda ilgili yazıda herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye tebliğ edilen yazıda şirketin 10 gün içinde bakanlığa talep edilen bilgi ve belgeleri sunması gerektiği hatırlatıldı.

Kanunlara ve Yönetmeliklere Aykırı Fiyat Artışı İnceleniyor

Reklam Kurulu tarafından incelemeye alınan fiyat artışları birçok farklı kanun ve yönetmeliğe aykırı olabileceği ihtimali ile inceleniyor. Uygulanan fiyat artışlarının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine birçok farklı nokta muhalefet etmiş olabileceği üzerinde duran T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, ilgili yönetmeliğin “Aldatıcı eylemler”i konu alan 29. maddesi ve “Yükümlülük” başlıklı 32. maddesinden yola çıkarak PlayStation oyunları satın alan tüketicilerin aldatılıp aldatılmadıklarını araştırıyor. Ayrıca Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin reklam ve ticari uygulamalar konusunda yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği de araştırılan konular arasında.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun “Haksız Ticari Uygulamalar” başlıklı 62. Maddesindeki “Haksız Ticari Uygulama Yasağı” başlıklı 28. maddesinin de PlayStation oyun fiyatları belirlenirken çiğnenmiş olabileceği düşünülüyor.

Daha Önce de Ceza Kesilmişti

Türkiye’de faaliyet gösteren oyun ithalatçıları ve dağıtımcıları daha önce de benzer incelemelerden geçmiş ve yüklü miktarda ceza ödemek zorunda kalmıştı. Farklı farklı platformlarda bir araya gelerek Sony PlayStation’ın İngiltere’deki bölge merkezine şikayet dilekçeleri gönderen tüketiciler, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bu inceleme sonrasında Eylül ve Ekim aylarında yaşanan fiyat artışının geri çekileceğini umuyorlar.

Bakanlığın Sony’den Talep Ettiği Bilgi ve Belgeler

Oyun fiyatlarında yaşanan artışın incelenmesi için bakanlığın Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’den resmi yazıyla istediği bilgi ve belgelerin tam listesi şöyle: