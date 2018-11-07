PUBG Playstation 4’e geliyor

PUBG Playstation 4’e geliyor

7 Kasım, 2018 Oyun Konsolu 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG, yakında Playstation 4’lerde oynanabilecek. PC, Xbox One ve mobil cihazlarda oynanabilen oyun artık PS4’lere de geliyor.

İlginizi çekebilir: Honor 8X lansmanı – Şirket neler anlattı? (VİDEO)

PUBG PS4’lere aralık ayında gelebilir

Optimizasyon sorunları olan oyunları bünyesinde barındırmak istemeyen Sony, bu anlamda PUBG gibi oyunların optimizasyon sürecinden sonra PS4 için gelmesini bekliyordu. Popüler oyun bu süreci tamamlamış gibi görünüyor. Yapılan sızıntıya göre Game Awards 2018 ödül töreninde resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

Bir yandan Fortnite gibi bir rakibi PS4’te bulunan oyun, bu alanda diğer rakiplerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Ayrıca Kore oyun derecelendirme idaresi tarafından oyunun PS4 sürümüne iyi bir oy verildiği söyleniyor.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore