PUBG Playstation 4’e geliyor

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG, yakında Playstation 4’lerde oynanabilecek. PC, Xbox One ve mobil cihazlarda oynanabilen oyun artık PS4’lere de geliyor.

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PUBG PS4’lere aralık ayında gelebilir

Optimizasyon sorunları olan oyunları bünyesinde barındırmak istemeyen Sony, bu anlamda PUBG gibi oyunların optimizasyon sürecinden sonra PS4 için gelmesini bekliyordu. Popüler oyun bu süreci tamamlamış gibi görünüyor. Yapılan sızıntıya göre Game Awards 2018 ödül töreninde resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

Bir yandan Fortnite gibi bir rakibi PS4’te bulunan oyun, bu alanda diğer rakiplerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Ayrıca Kore oyun derecelendirme idaresi tarafından oyunun PS4 sürümüne iyi bir oy verildiği söyleniyor.