2025’in üçüncü çeyreği, küresel akıllı telefon pazarında dengeleri yeniden şekillendirdi. Peki en çok satılan telefon markaları hangileri oldu? Hangi üretici büyümeye devam ederken hangileri geride kaldı? Yeni raporlar, tüketicilerin tercihlerini ve pazarın yönünü net şekilde ortaya koyuyor.

En çok satılan telefon markaları açıklandı! (Ekim 2025)

Omdia’nın yayımladığı son verilere göre, en çok satılan telefon markaları sıralamasında liderlik bu çeyrekte de Samsung’a ait. Güney Koreli üretici, Temmuz–Eylül 2025 döneminde 60,6 milyon cihaz sevkiyatı yaparak %19 pazar payı elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre %6’lık büyüme kaydeden Samsung, özellikle uygun fiyatlı ve katlanabilir modelleri sayesinde bu yükselişi yakaladı.

İkinci sırada yer alan Apple, 56,5 milyon sevkiyatla %18 pazar payı elde etti. Şirketin iPhone 17 modeli, beklenenden daha iyi bir performans sağlayarak şirketin sevkiyat sayısına destekte bulundu. Üçüncü sırada ise Xiaomi yer aldı. Çinli üretici 43,4 milyon cihaz sevkiyatıyla pazar payını %14 seviyesinde korudu.

Samsung: 60,6 milyon sevkiyat Apple: 56,5 milyon sevkiyat Xiaomi: 43,4 milyon sevkiyat Transsion: 28,6 milyon sevkiyat Vivo: 28,5 milyon sevkiyat

Genel tabloya bakıldığında, en çok satılan telefon markaları arasında büyük üreticiler konumunu korurken, toplam sevkiyatlar 320,1 milyon adede ulaştı. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine kıyasla %3’lük bir artış anlamına geliyor. En yüksek büyüme oranı Afrika (%25) ve Asya-Pasifik (%5) bölgelerinde görülürken, Kuzey Amerika ve Çin pazarlarında düşüş kaydedildi.

İlginizi Çekebilir: Almanya’da Togg teslimatları başladı!

Peki siz ne düşünüyorsunuz? En çok satılan telefon markaları listesindeki bu tablo sizce gelecek çeyreklerde değişir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!