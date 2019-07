Instagram, Facebook ve Whatsapp fotoğraf göstermeyi durdurdu!

Instagram, ve Facebook‘un sahip olduğu diğer uygulamalar uzun süredir çeşitli sorunlarla boğuşmaya devam ediyorlar. En büyük sosyal medya devinin bu tip problemler yaşaması çok üzücü.

İlgi çekebilir: WhatsApp durumları Facebook hikayelerinde paylaşılabilecek!

Facebook konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

— Facebook (@facebook) July 3, 2019