Instagram, Facebook ve Whatsapp fotoğraf göstermeyi durdurdu!

Instagram, Facebook ve Whatsapp fotoğraf göstermeyi durdurdu!

4 Temmuz, 2019 Sosyal Medya 0 yorum

Instagram, ve Facebook‘un sahip olduğu diğer uygulamalar uzun süredir çeşitli sorunlarla boğuşmaya devam ediyorlar. En büyük sosyal medya devinin bu tip problemler yaşaması çok üzücü.

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Facebook konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

“Kullanıcılarımızın; fotoğraf, video ve diğer içerikleri gönderirken sorunlar yaşadığının farkındayız. Çok üzgünüz ve hataları düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Instagram

Saatlerdir süren bu problemin bu kadar uzamasının sebebi Facebook ve diğer sahip olduğu uygulamaların  kullanmış olduğu içerik dağıtıcısı Akamai olabilir.

 

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