Akıllı telefonlarımız gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Ancak kaydadeğer gelişme son beş seneye oranla istenilen seviyede değil. Bir çok marka 2025 ve 2026 senesindeki amiral geniş telefonlarını tanıttı. Peki gerçekten en yenisine en pahalısına gerek var mı? Mevcut amiral gemisi telefonlar yeterli mi?

Siz mevcut olarak hangi telefonu kullanıyorsunuz? Bir amiral gemisi telefon kullanıyor musunuz ve ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Sizce mevcut telefonunuzu değiştirmeye gerek var mı? Tanı telefonlardan hangisini almak sizce daha mantıklı kendi görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

