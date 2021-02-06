Suzuki Hayabusa üçüncü nesliyle Türkiye’ye geliyor

Suzuki Motosiklet; en üst düzey spor motosiklet kategorisinde yer alan efsane GSX-R 1300 Hayabusa modelinin üçüncü neslini tanıttı. Yeni model, Avrupa ile Türkiye’de eş zamanlı olarak nisan ayında satışa sunuluyor.

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İlk olarak 1999 yılında tanıtılan, dünyanın en hızlı seri üretim motosikleti unvanını alan ve şimdiye kadar 189 bin 100 satış adedi geçen Hayabusa, üçüncü nesliyle de üstün performansını motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyor. Hayabusa, üçüncü nesliyle bir kez daha hayranlık uyandırıyor.

Suzuki mühendisleri tarafından birçok iyileştirmelerle geliştirilen yeni Hayabusa, çevreci motoruyla da dikkati çekiyor.

Güçlü ve agresif hatlarını daha kontrollü ve daha konforlu bir sürüşle buluşturan üçüncü nesil Hayabusa, kullanıcıların sorunsuz deneyimler edinmeleri amacıyla da ileri teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Yeni Hayabusa’da 3 farklı seçenekle sunulan 2 tonlu gövde rengi aerodinamiği vurguluyor. Ayrıca yan gövde kaplamalarındaki V şeklideki krom süslemeler ise güç ve hız kavramlarına vurgu yapıyor. Bununla birlikte görünümdeki bu gelişmişlik algısı, İngilizce ve Japonca logolarla da destekliyor.

Suzuki Hayabusa, 1340cc hacimli motoruyla performansı ve aerodinamik yapısıyla da en ideal yol tutuşunu vadediyor. Ayrıca motosiklet; sahip olduğu Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi ile de motosiklet sürücülerinin, sürüş deneyimlerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Yeni Hayabusa; 187 beygir güç ve 150 Nm tork üretiyor. Motorsiklet, Euro 5 emisyon standardına uyumlu hale getirilmek için kapsamlı bir yapılandırma sürecinden geçti. Bununla birlikte yeni Hayabusa’nın maksimum hızı da elektronik olarak 300 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca yeni nesil Suzuki Hayabusa, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3.2 saniyede tamamlıyor.

Son olarak yeni nesil Suzuki Hayabusa; Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle nisan ayında stoklarla sınırlı olarak Türkiye’de tanıtıma özel 299 bin TL’den satışa sunulacak.

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