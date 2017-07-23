Klasik Motorsiklet Macera Oyunu Full Throttle, iOS’a Geliyor

Klasik Motorsiklet Macera Oyunu Full Throttle, iOS’a Geliyor

23 Temmuz, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Tim Schafer’ın LucasArts’tan çıkan klasik macera oyunu Full Throttle’ın yenilenmiş versiyonu geçtiğimiz aylarda PS4, PS Vita ve PC’ye çıkmıştı.

Full Throttle bugün itibariyle iOS cihazlar için yayınlandı. Oyun App Store’da 17.99 TL’den satışa çıktı. Schafer ve Double Fine’ın daha önceki oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da oyuncular isterlerse yenilenmiş versiyonunu isterlerse de eski halini oynayabilecekler. Uygulamada oyunun çizimleri ve çalışanların yorumları da bulunuyor.

Tim Schafer daha önce yaptığı bir açıklamada oyunun diyaloglarının değiştirilmediğini açıklamıştı. Ben Throttle’ı canlandıran aktör Roy Conrad’dı. Roy Conrad 2002 yılında hayatını kaybetti.

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