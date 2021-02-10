Oyun
Super Mario 64 için RTX modu yapıldı!
Super Mario 64 için oldukça ilginç bir mod ortya çıktı. PC portuna uyarlanan mod sayesinde oyunu RTX destekli oynama imkanına sahip olabileceksiniz.
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Super Mario 64 oyununu RTX’li oynayabileceksiniz!
RTX desteği artık daha fazla oyunda bizleri karşılıyor. Işın izleme teknolojisi olarak bilinen teknoloji sayesinde oyuncular daha gerçekçi ışıklandırmalarla deneyimlerini attırabiliyor. Özellikle Nvidia tarafından oldukça önemsenen teknoloji artık her oyunda karşımıza çıkıyor. Hatta 1996 yapımı oyunlarda bile. 1996 yılında çıkan Super Mario 64 RTX destekli bir mod ile gün yüzüne çıktı. PC portu için yapılan bu mod ile birlikte oyunu gelişmiş ışın izleme teknolojili olarak oynayabileceksiniz.
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Ancak hemen sevinmemekte fayda var. Geliştirici Dario Samo, modu RTX 3090 ekran kartıyla yaptı. Bu nedenle başlangıç olarak daha düşük seviye RTX özellikli kartlarda bu mod çalışmayabilir. Nintendo‘nun bir türlü durduramadığı PC portunun bu denli önemli bir yeteneğe sahip olması da hayranları mutlu etti. Davalık olan sürümün akıbeti ise hala merak konusu. Henüz resmi olarak indirmeye açılmayan modun geliştirme süreci devam ediyor. Başlangıç olarak beğenileri toplayan RTX modunun tam olarak ne zaman indirmeye açık olacağı henüz bilinmiyor. 25 yıllık oyuna dahi gelen bu mod ile birlikte artık RTX teknolojisine iyice alıştığımızı söyleyebiliriz.
Genel
GTA V 140 milyondan fazla kopya satmayı başardı!
GTA V adından söz ettirmeye devam ediyor. Neredeyse 10 yıl önce çıkan oyun toplam satış sayısında 140 milyonu geride bıraktı.
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GTA V büyümeye devam ediyor!
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri kuşkusuz GTA V. 2013 yılında çıkan ve popülaritesi artarak devam eden oyun, rekorları da alt üst etmeye devam ediyor. Çıkışının üzerinden 8 yıl geçen oyun, hala satın alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı bir rapor duyuran Take Two, oyunun 140 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Böylelikle sevilen oyun bu alanda yeni rekorun da sahibi olmayı başardı.
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Çıkışının bu yana üçüncü kez nesil değiştirmeye hazırlanan oyun, çok oyunculu modda da tercih ediliyor. Oyun içi satın alımlarda %28‘lik bir artış yakalayan oyun, bir süre daha oyun dünyasının tepesinden inmeyecek gibi gözüküyor. Rockstar‘ın yapımcılığını yaptığı oyun, piyasada yeni bir akımı da beraberinde getirmişti. Çoğu firmanın denediği “GTA modeli” bu kadar başarılı olamamıştı. Ayrıca oyunun bu başarısı GTA VI‘nın da çıkışını etkiledi. Normal şartlarda çıkış yapması beklenen oyun ile alakalı resmi bir detay hala ortaya çıkmadı. Tüm bunlarla birlikte Rockstar‘ın bir diğer önemli markası Red Dead Redemption 2. Sevilen oyun 36 milyon kopya satmayı başardı. Bakalım Rockstar önümüzdeki yıllarda başarısını katlayarak sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Forza Horizon 4 Steam platformuna geliyor, tarih belli oldu
Xbox Series X konsolunun en iyi oyunlarından biri olan Forza Horizon 4 Steam platformuna geliyor. Oyun serisi için ilk olacak bu çıkış için verilen tarih ise 9 Mart 2021.
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Oyun ilk olarak 28 Eylül 2018 tarihinde Xbox One ve Windows 10 için çıkmıştı. Bir süredir piyasada olmasına rağmen ise sürekli güncelleme almaya devam ediyor. Çeşitli araba paketleri ve farklı içeriklerle genişletilen oyuna, farklı oyun modları da geldi. Bunun dışında çeşitli güncellemelerin de yolda olduğunu biliyoruz.
Forza Horizon 4, oyuncuları Britanya bölgesinin Blightly kısmına götürüyor. Aynı zamanda oyun Birleşik Krallık bölgesini kullandığı dinamik hava durumuyla ustaca yansıtmayı başarıyor. Her mevsim değişikliğinde oyunun dünya haritası önemli bir ölçüde değişime uğruyor. Böylelikle kullanıcıya farklı zorluklar ve etkinlikler sunuluyor.
Microsoft anahtar diyebileceğimiz oyun serilerini Steam platformuna bir süredir taşımaya devam ediyor. Daha önce Halo serisi ve Sea of Thieves oyunlarıyla gördüğümüz bu durum; Forza Horizon 4 oyununun Steam’e gelmesiyle devam ediyor gibi.
Özellikle bilgisayar oyuncuları için sevindirici olan bu haber ile oyunun kitlesinin de diğer bahsi geçen oyunlarda olduğu gibi oldukça artması muhtemel gözüküyor. Platformlar arası oynama imkanıyla birlikte de Steam oyuncuları farklı platformdaki arkadaşlarıyla birlikte bu sürüş deneyimini yaşayabilecekler.
Genel
CD Projekt Red hacklendi!
CD Projekt Red, Twitter üzerinden hack’lendiklerini duyurdu. Siber korsan, CD Projekt sunucularına girdi ve yayınlanan ve yayınlanmayan oyunlarla ilgili olabilecek verilere erişti.
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Siber korsan, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 geliştiricisi CDPR’a ait sunucuya erişmeyi başardı. Bu işlemin nasıl yapıldığını bulmaya çalışan firma, 2021’i büyük kabuslar ile geçirmeye devam ediyor.
CD Project Red siber saldırı hakkında resmi açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Şirket, kurum içinde kalması gereken verilerin ele geçirildiğini doğruladı.
Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR
— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021
Saldırgan dosyaları şifrelemiş ve muhtemelen fidye istemek için temasa geçilmesini talep ediyor. Ancak şirket buna uymazsa, bilgisayar korsanı kaynak kodu dahil olmak üzere tüm bilgileri halka açıklamakla tehdit ediyor.
Bu ele geçirilen veriler üzerinden saldırıyı yapanlara ödeme yapmayacaklarını ya da anlaşmaya varmayacaklarını açık şekilde belirten CD Projekt Red, uzun yıllar önce de böyle bir durumla karşı karşıya kalmıştı.
Siber korsanın bıraktığı mesaja göre, erişilen dosyalar arasında Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent ve Witcher 3’ün yayınlanmamış versiyonu için kaynak kodları yer alıyor. Ayrıca Muhasebe, yönetici, hukuk ve yatırımcı ilişkileri bilgilerinin de olabileceği söyleniyor.
Son olarak korsanın kendisiyle iletişime geçilmesi için tanıdığı süre ise 48 saat oldu. Ancak CD Projekt Red, sorunun çözümü için yasal kurumlarla da görüşmeye başladıklarını aktarıyor.
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