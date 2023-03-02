Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı tüm spor müsabakalarına ara verilmişti. Ancak 3 Mart 2023 Cuma günü Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Bugün ise Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu maçların 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Peki, maçlar nereden yayınlanacak?

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, “Kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum. beIN Group’la yaptığımız görüşmeler neticesinde bundan sonra oynanacak 2 haftayı şifresiz ve herkese ulaştıracak karar alındı. Omuz omuza yardımlaşma gecesine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

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Süper Lig 3 Mart’ta saat 20:00’da Alanyaspor – Başakşehir FK maçı ile start alacak. Bu maç TOD üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca diğer maçlar da şifresiz bir şekilde 2 hafta boyunca beIn Sports ekranlarından yayınlanacak.

“Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yayına telefonla bağlanarak bu anlamlı geceye dair görüşlerini aktarırken, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının TOD platformundan şifresiz yayınlanacağını duyurdu.”

Bu süreçte halkın yaralarını sarmak ve olan olayları bir nebze unutturabilmek için Trabzonspor-Basel maçı da şifresiz olarak yayınlanmıştı. İki hafta Süper Lig’in şifresiz olarak yayınlanacak olması da oldukça sevindirici bir haber.