Acun Ilıcalı’nın dijital medya platformu olan EXXEN yeni yıla zam ile başladı. Asgari ücrete zam gelmesi ve enflasyonun artması ile EXXEN’in fiyatlarının artması kaçınılmaz bir olaydı. Bu zam sonrası gözler Netflix, Disney+ ve ülkemizde 0.43 dolara hizmet veren Amazon Prime’a çevrildi. Muhtemelen diğer servisler de yakında zam yapacağını açıklayacaktır.

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EXXEN’in kullanıcılarına gönderdiği mailde “Türkiye’nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz. Yeni yılda da her yaşa ve zevke hitap eden yapımları sizlerle buluşturmaya, hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Yapılan bu zam sonrası reklamlı aylık paket fiyat 49.90 TL oldu. Reklamsız paket ise 69.90 TL’den satılacak. Spor paketi fiyatları ise reklamlı aylık 119.50 TL ve reklamsız 149.90 TL olarak güncellendi. Aşağıdan EXXEN’in yeni fiyatlarına detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Reklamlı yıllık paket abonelik fiyatı: 502.80 TL

Reklamsız yıllık abonelik fiyatı: 702 TL

Reklamlı aylık paket abonelik fiyatı: 49.90 TL

Reklamsız aylık paket abonelik fiyatı: 69.90 TL

Reklamlı yıllık abonelik fiyatı: 1.234.80 TL

Reklamsız yıllık abonelik fiyatı: 1.434 TL

Reklamlı aylık abonelik fiyatı: 119.50 TL

Reklamsız aylık abonelik fiyatı: 149.90 TL

Peki, siz bu fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamlı fiyatlar sonrasında aboneliklerinizi gözden geçirecek misiniz?