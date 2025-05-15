Apple’ın CEO’su Tim Cook ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan son gelişmeler, şirketin tedarik zinciri stratejisini yeniden tartışmaya açtı. Trump, Hindistan’da büyüyen üretim hacminden rahatsızlığını dile getirerek, iPhone üretimi için ABD’yi işaret etti. Bu çıkış, Apple’ın Çin’den uzaklaşarak Hindistan’a yönelttiği üretim planlarını doğrudan etkileyebilir. Apple iPhone üretimini nerede yapacak?

Trump’tan Tim Cook’a uyarı: “iPhone üretimini Hindistan’da değil, ABD’de yapın”

Apple, Donald Trump’ın talimatıyla iPhone üretimini ABD’ye kaydırmak zorunda kalabilir. Bloomberg’e göre, Katar’a yaptığı resmi ziyarette konuşan Trump, Tim Cook’la yakın zamanda sert bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Trump, Hindistan’ın Apple’a vergi muafiyeti sunduğunu ifade edere, şu ifadeleri kullandı:

“Tim, biz seni Çin’deki tüm fabrikalarına rağmen yıllarca destekledik. Şimdi Hindistan’da üretim yapmanı istemiyoruz. Hindistan kendi işine baksın.”

Trump, bu görüşmenin ardından Apple’ın ABD içi üretimi artıracağına dair sinyaller verdiğini de iddia etti.

Apple, Çin’e olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak Hindistan’daki üretim kapasitesini hızla artırmış durumda. 2024 mali yılı itibarıyla Hindistan’da yapılan iPhone üretimi 22 milyar dolara ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre %60’lık bir artış anlamına geliyor.

Foxconn’un Hindistan’ın güneyinde bulunan fabrikası bu üretimin büyük kısmını üstlenirken, Tata Group da Wistron’un operasyonlarını devralarak Apple için önemli bir tedarikçi haline geldi. Ancak Trump’ın bu açıklamaları, özellikle ABD’ye ithal edilecek iPhone’ların çoğunun Hindistan’dan gelmesini hedefleyen Apple planlarını riske atabilir.

Tim Cook: “Tek bir ülkeye bağlı kalmak riskli”

Apple CEO’su Tim Cook, son kazanç toplantısında küresel tedarik zincirinde çeşitliliğin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Her şeyi tek bir lokasyonda yapmak, geçmişte bize pahalıya mal oldu. Bu yüzden zaman içinde tedarik zincirimizde yeni kaynaklara yöneldik ve bu eğilim devam edecek.”

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Cook ayrıca ABD ekonomisine olan katkılarını da detaylandırdı. Şirketin önümüzdeki dört yıl içinde 500 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyleyen Apple CEO’su, Texas’ta açılacak yeni bir sunucu üretim tesisinin de bu vizyonun bir parçası olduğunu duyurdu.