Sudi Arabistan Hyperloop treni için anlaşmaya vardı

Sudi Arabistan; Hyperloop tren tüpü çalışmalarına Virgin-Hyperloop One şirketi önceliğinde başladı. Bu sistemle tren yolculuğu 10 saatten 76 dakikaya inecek.

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Görünüşü ile gelecekten geldiğini düşündüren Hyperloop trenleri yeni nesil ulaşım sistemlerinden birisi. Bu inovatif yaklaşım, havası alınmış kapsülde elektromanyetik mıknatıs ve lineer elektronik motorlar ile çok yüksek hızlara ulaşabilmekte. Günümüzde yaygın tren ulaşımından 10 kat daha hızlı olan sistemi kullanmak için Sudi Arabistan hükümeti Virgin ile anlaşmaya vardı. İlk aşamada Virgin şirketi Ciddenin kuzeyinde AR-GE ve üretim tesisininin yanı sıra 35 km uzunluğunda ray-tüp inşa edecek. Yeni tren sistemi ile beraber Cidde-Riyad arasındaki 948 kilometre 76 dakikada kat edilebilecek. Günümüz trenleri ise bu mesafeyi 10 saate yakın sürelerde tamamlayabilmekte.

Konu ile ilgili olarak Sudi Arabistan Ekonomik Şehir İdaresi Genel Sekreteri Mohanud A Helal ” Virgin Hyperloop One iş ortaklığımız Sudi Arabistan ve bizim için gurur meselesidir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca Sudi Arabistan Silikon Vadisi konseptine dikkat çeken Mohanud A Helal “Bu Sudi Arabistan Silikon Vadisi etkisi için hızlandırıcı bir gelişme olacak.” dedi. Şirket daha önce Amerika Nevada’da 500 metrelik kapsülün içinde 100 kilometre hıza ulaşabilen trenini göstermişti. Sudi Arabistan ve Virgin şirketi ile proje tamamlanma süresi henüz açıklanmazken bazı uzmanlar bu sistemin gerçekleşeceğine şüphe ile yaklaşmaya devam ediyor.