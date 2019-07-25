Nedir bu ‘NanoCell’ TV? (2019 model LG TV’lerine göz attık!)

LG’nin düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldık ve şirketin 2019 model NanoCell ile OLED TV modellerine yakından baktık. Bakalım yeni modeller bizlere neler sunuyor?

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Nanocell TV nedir?

LG’nin en gelişmiş LED TV’si olan NanoCell TV, üstün görüntü kalitesi, saf ve canlı renkler, geniş izleme açısı ve minimum çerçeveli şık bir tasarım sunuyor. İzleyiciler, NanoCell TV’lerin IPS ekranları sayesinde, görüş açısı ayırt etmeden, evdeki her koltuktan üstün görüş açışına, canlı renk ve görüntü kalitesine sahip olabiliyorlar. NanoCell TV’ler donuk renkleri filtrelemek ve saflığı artırmak için temizleyici olarak çalışan nanopartiküller sayesinde saf renk üretiyor.

NanoCell TV, bir milyardan fazla rengi destekleyerek daha fazla titreşim ve netlik sunuyor. Ayrıca, LG NanoCell TV’lerde, daha derin siyah tonlarını, daha ayrıntılı görüntülemek amacıyla, ayrı ayrı Nano Siyah kontrol üniteleri bulunuyor. Tam sıra karartma özelliği ile kontrast korunuyor, ışık sızması en aza indiriliyor. Böylelikle en karanlık sahnelerde bile ideal görüntü sunuluyor. LG’nin yapay zeka destekli 2019 NanoCell TV serisi, 49 inç’ten 86 inç’e kadar farklı boyutlarıyla toplam 14 modelden oluşuyor.

2019 model LG OLED TV’leri neler sunuyor?

LG’nin C9 ve E9 model OLED TV’lerinde bulunan ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci, derin öğrenme algoritması ve geniş görsel bilgi veri tabanı erişimiyle görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor. Alpha 9 akıllı işlemci görüntü kaynağını tanıyor ve görüntüyü optimize ediyor. Akıllı işlemci, en uygun ekran parlaklığı seviyesini oluşturmak için ortamdaki koşullarla uyumlu şekilde ton eşleştirmesi yapıyor. İşlemci, televizyonun ortam ışık sensörünü kullanarak ışığı ölçüyor, otomatik olarak parlaklığı ihtiyaç duyulan seviyeye getiriyor. Alpha 9 işlemci, gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile, değişen parlaklık seviyelerinde HDR (Yüksek Dinamik Aralıklı) içeriği düzeltiyor. Böylelikle, karanlık ve gölgeli sahneler bile, derinlikten ödün vermeden kolaylıkla görülebilir hale geliyor. LG OLED TV’ler en aydınlık koşullarda bile benzersiz bir HDR deneyimi sağlamak için Dolby Vision formatındaki içerikleri destekliyor.

LG’nin yeni model OLED ve NanoCell TV’leri, Apple AirPlay 2 ve Apple HomeKit uygulamalarını da destekliyor. Kullanıcılar, 2019 model LG TV’leriyle iTunes ve diğer video uygulamalarından veya doğrudan Apple cihazlarından videoları TV’lerinde kolayca oynatabiliyorlar, Google Fotoğraflar ve Google Drive’a ulaşabiliyorlar. Ayrıca, yeni nesil LG TV’lerde, kullanıcıların TV sesini uyumlu bir cihazda kablosuz olarak dinlemelerine ve müzik dinlemek için akıllı telefonu TV’ye bağlamasına olanak sağlayan iki yönlü Bluetooth özelliği de bulunuyor.