ABD merkezli teknoloji devi Apple‘ın efsane CEO’su Steve Jobs, yine bir açık artırmanın konusu oldu. Bu kez bizzat Jobs’ın yazıp imzaladığı Apple’a ait bir çek, açık artırmaya çıkarıldı. Artık herhangi bir maddi değeri bulunmayan çek, gerçek hayattaki değerinden katbekat fazlasına alıcı buldu.

Steve Jobs imzalı çek, 1976 yılına aitti ve Crampton, Remke & Miller Inc. isimli bir şirket için yazılmıştı. Bu şirket, o yıllarda teknoloji şirketleri için yönetim danışmanlığı yapıyordu. Çekin ederi ise 175 dolardı. Çeki özel kılan şey ise Steve Jobs’ın ıslak imzasını taşımasına ek olarak, Apple için verilen adresti. Çekte yer alan adres bugünkü gibi bir iş merkezini değil, Apple’ın ilk resmî adresi olan “garajı” gösteriyordu.

İlginizi çekebilir: Elon Musk Twitter için Yeni CEO Adayını Belirledi!

1976’dan kalma çek için 106.985 dolar ödeme yapıldı

RR Auction isimli müzayede evi tarafından satışa çıkarılan çek için, tam 106 bin 985 dolar (bugünün kuruyla yaklaşık 2.1 milyon TL) ödeme yapıldı. RR Auction, çeki kimin satın aldığına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Müzayede evinin üst düzey yöneticilerinden Bobby Livingston, “Sadece Apple’ın kuruluş hikâyesini anlatmakla kalmıyorlar. Steve Jobs’ın imzasının mükemmel örneklerine sahipler ve koleksiyoncuların, Steve Jobs’ın imzasının gerçekliğiyle ilgili endişelerini gidermelerini sağlıyorlar” diyerek, bu tür çeklerin neden kıymetli olduğunu anlattı.