Elon Musk, Twitter’ın CEO’su olarak kendisinin yerine birini işe aldığını twitter hesabından duyurdu. Ancak teknoloji devi şimdilik bu kişinin kim olduğunu açıklamadı. İşte detaylar.

Musk, attığı tweet’te “X/Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum” dedi. “6 hafta içinde göreve başlayacak! Benim rolüm, ürün, yazılım ve sistemleri denetleyen yönetici başkanı ve CTO olmaya dönüşecek.” şeklinde belirtti.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Musk Aralık ayında, görevi devralacak “yeterince aptal birini” bulduğunda Twitter’ın CEO’su olarak kenara çekileceğini söylemişti. Ancak o zaman bile milyarder sosyal ağın kontrolünü elinde tutacak ve yönetimiyle yakından ilgilenmeye devam edecek.

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Musk, Ekim 2022’de Twitter için 44 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı, ancak o zamandan beri şirkete bunun yarısından daha az bir değer biçtiğini söyledi.

Musk yönetiminde Twitter kökten değişti. Twitter’ın çalışan sayısını yüzde 70’ten fazla azaltarak 7.500’den 2.000’in altına indirdi. Donald Trump da dahil olmak üzere Twitter’ın önceki rejimi altında yasaklanan birçok kullanıcıyı eski haline getirdi ve Twitter’ın eski doğrulama programını kısmen ortadan kaldırarak ödeme yapan her aboneye doğrulanmış mavi tik işareti rozeti verdi. Yeni isim açıklanınca haberimizi güncelleyeceğiz. Takipte kalın ve haber hakkında yorumlarınızı lütfen belirtin.