Elon Musk, Twitter’ın CEO’su olarak kendisinin yerine birini işe aldığını twitter hesabından duyurdu. Ancak teknoloji devi şimdilik bu kişinin kim olduğunu açıklamadı. İşte detaylar.

Musk, attığı tweet’te “X/Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum” dedi. “6 hafta içinde göreve başlayacak! Benim rolüm, ürün, yazılım ve sistemleri denetleyen yönetici başkanı ve CTO olmaya dönüşecek.” şeklinde belirtti.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023