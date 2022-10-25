Bilgisayar donanımlarının dolar kuru sebebiyle yükseldiği Türkiye’de, oyuncular için bir kötü haber de Steam’den geldi. Uzun bir süredir Türkiye için önerilen dolar kurulunu 1 dolar = 1,8 TL bandında tutan Steam, bugün değişikliğe gitti.

Dünyanın en büyük online oyun platformu Steam’de artık 1 dolar için tavsiye edilen kur 10 TL. Oyun platformundaki kur, Türkiye’deki ekonomik durumun gözetilerek piyasalardaki 18,61 TL’ye çıkarılmadı.

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Batı’da 11 dolara satılan ve Türkiye satışı 1,8 kur bandındayken sadece 24 TL olan oyunlar, gelecek zam ile birlikte 125 TL’ye çıkacak.

Özellikle düşük sistem gerektiren ve bütçe dostu bağımsız oyunlar, Türk oyuncular için bütçe dostu olmaktan çıkacak.

Steam’da halihazırda çıkmış oyunlara da zam gelebileceği belirtilirken, AAA olarak bilinen büyük firmaların yaptığı oyunların fiyatlarının, 500-700 bandından en az bin 500 TL’ye çıkmasının söz konusu olabileceğinden endişe ediliyor.