Valve geçtiğimiz hafta sonu oyun platformu Steam’de yeni bir kullanıcı rekoru kırdı. En yoğun olduğu dönemde, ilk kez 30 milyondan fazla kullanıcı aynı anda hizmete giriş yaptı.

Steam has broken 30 million concurrently online users for the first time everhttps://t.co/D6WDHbzyqC

— SteamDB (@SteamDB) October 23, 2022