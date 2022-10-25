Valve geçtiğimiz hafta sonu oyun platformu Steam’de yeni bir kullanıcı rekoru kırdı. En yoğun olduğu dönemde, ilk kez 30 milyondan fazla kullanıcı aynı anda hizmete giriş yaptı.

Steam has broken 30 million concurrently online users for the first time everhttps://t.co/D6WDHbzyqC — SteamDB (@SteamDB) October 23, 2022

SteamDB’den alınan istatistiklere göre zirve Pazar günü öğleden sonra gerçekleşti. Türkiye dün saatiyle 16:00 sularında hizmete giriş yapmış 30,032,005 kullanıcı vardı. SteamDB’ye göre, eş zamanlı Steam kullanıcılarının sayısı ilk kez 30 milyonu aştı; Mart ayındaki bir önceki rekor yaklaşık 29,98 milyon kullanıcıydı.

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Geçtiğimiz Pazar günü, Counter-Strike: Global Offensive oynayan bir milyondan fazla kullanıcı da dahil olmak üzere, zirve sırasında 8,5 milyon Steam kullanıcısı aynı anda oyun oynadı. Dota 2 yaklaşık 750.000 oyuncu ile ikinci sırada yer alırken Lost Ark, PUBG: Battlegrounds ve Apex Legends ilk beşi tamamladı.

Steam ilk kez 2015 yılında, yani hizmetin ortaya çıkışından 12 yıl sonra 10 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaştı. 20 milyon eş zamanlı Steam kullanıcısı sayısı ilk kez Mart 2020’de, DSÖ’nün covid-19’u pandemi ilan etmesinden hemen sonra aşıldı. Kilitlenmeler nedeniyle, eşzamanlı Steam kullanıcılarının sayısı daha sonra hızla arttı. Ocak 2021’de Steam 25 milyon eşzamanlı kullanıcı sınırını geçti ve bu yılın başlarında 30 milyon sınırı neredeyse aşıldı.