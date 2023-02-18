Steam, istemci beta sürümüne oyunların yerel olarak diğer cihazlara aktarılmasına olanak tanıyan bir özellik ekledi. Bu sayede, örneğin bir oyunu birden fazla kez yüklemek zorunda kalmadan birden fazla PC‘de veya Steam Deck’te oynamak mümkün hale geliyor.

Bu özellik sayesinde, oyun ve güncelleme dosyalarını yerel bir ağ üzerinden bir PC’den başka bir PC’ye veya Steam Deck’e aktarmak mümkün kılıyor. Bu, kullanıcıların aynı oyunu Steam sunucularından birden fazla kez yükleme ihtiyacını ortadan kaldırarak oyunu ikinci cihazda daha hızlı oynanabilir hale getiriyor. Steam’e göre bu işlem genellikle 100MB/s civarında bir hızda yapılabiliyor.

Ayrıca yerel indirme sırasında bağlantı kesilirse, geri kalanlar Steam sunucularından otomatik olarak alınmaya devam edecek. Bu özellik varsayılan olarak yalnızca aynı hesapta oturum açmış Steam istemcileriyle çalışacak şekilde etkinleştirilecek, ancak oyunların diğer Steam kullanıcılarına yerel olarak aktarılabileceğini ayarlamak da mümkün.

Ayrıca bkz: Windows 10 vs Windows 11: Oyun Oynamak İçin Hangisi Daha iyi?

Bununla birlikte, özelliğin bazı sınırlamaları vardır. Örneğin, yalnızca ‘orijinal’ oyun dosyalarıyla ilgili. Bu nedenle depolama dosyaları veya Steam Atölyesi’nden yüklenen modlar aktarılmıyor. Ayrıca, henüz herkese açık olmayan oyunlar da desteklenmiyor. Buna ek olarak, bir Steam Deck’ten bir PC’ye veya başka bir Steam Deck’e dosya aktarmak mümkün değil. Bu nedenle el cihazı yalnızca oyun dosyalarını alabilir. Bu özelliğin herkes için ne zaman kullanılabilir hale geleceği bilinmiyor.