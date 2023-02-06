Windows‘un her sürümüyle birlikte, güncellemenin oyun performansını nasıl etkilediği tartışması geleneksel olarak yeniden gündeme geliyor. Windows 11‘in 2021 yılında birçok hata ve kararsızlıkla piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, sistemin ilk birkaç ayı bu açıdan pek de olumlu geçmedi.

Geçişin nasıl yapıldığına bağlı olarak, işlemi tersine çevirmek mümkün değildir ve yeni bir kurulum gerektirir. Sorun çıkması durumunda tüm bu yıpranmadan kaçınmak için birçok kullanıcı sistemlerini güncellememeyi tercih etti.

Windows 10 desteğinin Ekim 2025’te sona ermesiyle birlikte birçok kullanıcı yükseltme yapmayı düşünüyor. Bunu göz önünde bulundurarak, 2023 yılında hangi Windows sürümünün oyun oynamak için daha iyi olduğunu kontrol etmek için bir karşılaştırma hazırladık.

Oyun oynamak için hangi Windows daha iyi?

İlk Xbox’tan bu yana Microsoft, PC ve konsol ekosistemlerini birbirinden ayırmak için yıllarca çalıştı. Ancak hizmet pazarının çok daha kazançlı olabileceğinin farkına varan şirketin yazılım geliştirme ve dağıtım stratejisi, işletim sistemi de dahil olmak üzere önemli ölçüde değişti.

2015 yılında Xbox’ın baş operasyon sorumlusu Phill Spencer bir röportajında “oyun deneyimini Windows ekosistemine entegre etmenin şirket için bir öncelik haline geldiğini” açıkladı. Açıklama, Microsoft’un Xbox One’ın işletim sistemi olan Hyper-V’yi Win 10’un değiştirilmiş bir sürümüne güncellemesinin ardından geldi.

Windows 11 mi Windows 10 mu?

Her iki sistem de 2022’nin ikinci yarısına atıfta bulunan 22H2 sürümlerine sahip ve her ikisi de eşit derecede kararlı. Hem basit hem de yoğun görevlerde teknik bir eşitlik söz konusudu.

Win 10’un lehine olan bir şey de çalışırken 500 MB daha az RAM kullanması. İki Chrome sekmesine eşdeğer. Bu, güçlü kurulumlar için fazla bir şey ifade etmeyebilir, ancak daha mütevazı sistemlerde büyük bir fark yaratır.

Öte yandan Win 11, biraz daha ağır olmasına rağmen, özellikle PC’yi oyun oynamak için kullananlar için yeni özelliklerin yanı sıra daha sık güncelleme alıyor.

Ayrıca bkz: Microsoft DirectStorage API Eski SSD’leri Canlandırıyor

Oyuncu kitlesine yönelik çeşitli optimizasyonlar ve MS’e özel uygulamalar bulut üzerinden seçili oyunları oynamanıza olanak tanıyan Xbox Uygulaması gibi. İlk olarak Windows 11’e geldi. Bu, bu uygulamaların sisteme özgü olduğunu ve yalnızca geçmiş sürüme uyarlandığını göstermektedir.

DirectStorage sistemi gibi en son Windows’a özgü özellikler hala var. NVMe SSD’lere sahip bilgisayarlar için desteklenen başlıklar, CPU’ya talimat göndermeden depolama alanının belirli bölgelerine doğrudan erişim talep edebilir.

Süreç, yükleme ekranlarındaki kesinti süresini azaltmanın yanı sıra daha fazla dokuyu daha hızlı yüklüyor. DirectStorage bir süre sadece Xbox platformlarında kullanılabildi.

Peki ya FPS?

Benzersiz araçlar ve günlük iyileştirmeler ne olursa olsun, çoğu kullanıcı için asıl önemli olan oyun performansıdır. Bu bakımdan haberler iyi, çünkü mücadele de öyle.

TestingGames kanalı, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 ve God of War gibi çeşitli popüler oyunlarda iki işletim sisteminin performansını karşılaştırdı. Aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz.

Red Dead Redemption 2’de, eski işletim sistemi ortalama fps’de 4 kare daha azdı. Call of Duty: Warzone’da 5 kare avantajla daha iyi performans gösterdi. Diğer testlerin çoğunda sonuçlar ortalama 3 FPS’den daha az fark gösterdi ve yüzde 0,1’lik vadilerde daha fazla değişiklik gösterdi.

Ancak, bu değerler son derece nadirdir, bu nedenle, düşüşün 165 FPS veya 101 FPS için olması arasında çok fazla fark yoktur, çünkü çoğu zaman fark edilmezler.

Hala Win 10 kullanıyorum! Yükseltmeli miyim?

Oyunlarda performans kaybı korkusuyla sistemlerini güncellemeyenler rahat olabilir. Herhangi bir donanım sınırlaması olmadığından, Windows 11’e geçiş olumsuz yönde etkilenmez. Hatta daha fazla destek ve daha sık güncellemelere ek olarak bazı faydalar da sağlayabilir.

Ancak, yükseltmeyi düşünmek için tek neden buysa, öncelikle diğer PC işlemlerini etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmek önemlidir. Daha zayıf sistemlerde, Windows 10’da kalmak ve 500 MB RAM tasarrufu yapmak daha ilginç olabilir.