Dünyanın en büyük PC oyunları için dijital dağıtım platformu olan Steam’in sahibi Valve Corporation, Birleşik Krallık’ta 656 milyon sterlinlik bir dava ile karşı karşıya. Dava, Valve’ın pazar hakimiyetini kullanarak Birleşik Krallık’taki 14 milyon oyuncuya fazla ücret ödetmekle suçlanmasını içeriyor.

İçindekiler Steam davalık olacak

Steam davalık olacak

Dijital haklar kampanyacısı Vicki Shotbolt tarafından açılan dava, Valve’ın Birleşik Krallık pazarına hile yaparak oyunculardan haksız kazanç sağladığını iddia ediyor. Shotbolt, “Valve pazara hile yapıyor ve Birleşik Krallık oyuncularından yararlanıyor” diyerek iddialarını dile getirdi. Londra’daki Rekabet Temyiz Mahkemesi’ne sunulan bu iddia, Valve’ın PC oyun pazarındaki rekabeti kapatmakla suçlandığını belirtiyor.

Davaya göre, Valve oyun yayıncılarını fiyat paritesi yükümlülüklerine kaydolmaya zorlayarak, başlıkların rakip platformlarda daha ucuz fiyatlarla satılmasını engelliyor. Bu da, Steam’in oyun yayıncılarından %30’a varan aşırı komisyon talep etmesine olanak tanıyor. Shotbolt, bunun sonucunda Birleşik Krallık’taki tüketicilerin PC oyunları ve eklenti içerikleri için fazla ödeme yaptığını savunuyor.

Bu dava, toplu eylem iddiası olarak bilinen bir süreçte ilerliyor. Bu tür davalar, bir kişinin çok daha büyük bir grup insan adına mahkemeye gitmesi anlamına geliyor. Vicki Shotbolt, Valve’ın en az altı yıldır İngiltere rekabet yasasını ihlal ettiğini belirterek, “Bu yasadışı davranışı durdurmak ve insanların borçlu oldukları şeyi geri almalarına yardımcı olmak için bu iddiayı ortaya çıkardık” dedi.

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Steam, oyuncuların oyun satın alabilecekleri ve oyun içi ekstralar alabilecekleri popüler bir PC oyun platformudur. VG Insights’a göre, 2023 yılında rekor kıran satışlar yapan platform, 9 milyar doların (7,1 milyar sterlin) üzerinde küresel gelir elde etti. Bu başarı, satılan 580 milyon oyun ve piyasaya sürülen 14.000 yeni oyun ile mümkün oldu. Ancak pazar son derece yoğunlaşmış durumda; en çok satan 10 oyun tüm satışların %61’ini, en iyi 100 oyun ise toplam satışların %91’ini oluşturuyor.

Bu iddia, büyük şirketlere karşı grup davaları açan hukuk firması Milberg London LLP tarafından destekleniyor. Hukuk firmasının bir ortağı olan Natasha Pearman, “Rekabet yasası tüketicileri korumak ve piyasaların düzgün çalışmasını sağlamak için var. Düzgün çalışmadıklarında ve tüketiciler zarar gördüğünde, bu tür toplu eylemler, tüketicilere bir ses ve Valve gibi büyük şirketleri sorumlu tutmanın bir yolunu sağlar” dedi.

Valve’a karşı açılan bu dava, büyük teknoloji şirketlerine karşı açılan bir dizi toplu dava yasal sürecinin sonuncusu. Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde yapılan diğer talepler arasında Facebook, Google ve Sony’den tazminat talepleri de bulunuyor. Bu davalar, büyük teknoloji şirketlerinin piyasa hakimiyetlerini kötüye kullanmalarına karşı bir dizi hukuki mücadele anlamına geliyor.

Yorum için Valve ile iletişime geçilmiş durumda, ancak şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı. Davanın nasıl sonuçlanacağı ve Birleşik Krallık’taki oyuncuların bu süreçten nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

Bu dava, dijital oyun dünyasında önemli bir dönüm noktası olabilir ve tüketicilerin haklarını savunmak için atılan bu adım, diğer büyük teknoloji şirketlerine de emsal teşkil edebilir.