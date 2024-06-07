PlayStation 5 8K destekliyor mu sorusu en sık sorulan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Sony cephesi, PlayStation 5 kutusunda 8K ibaresine yer veriyor olsa da, doğru düzgün 8K oyun çıkmadı. Sony nihayet bu konuda bir geri vites yaptı ve PlayStation 5 kutusundan 8K ibaresini kaldırdı, yeni kutularda artık sadece 4K ibaresi var. PlayStation 5 8K konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

PlayStation 5 8K Konusunda Sony’den Çok Konuşulacak Adım Geldi: Kutudan 8K İbaresi Kaldırıldı!

Sony, lansmandan bu yanakutuların ön yüzlerinde açıkça görülebilen 8K etiketini PlayStation 5 kutularından kaldırmış görünüyor. Artık yeni PS5 kutuları yalnızca 4K/120 fps ve HDR etiketlerini içeriyor ve Sony‘nin en yeni konsolunun 8K çıkış kapasitesine sahip olduğunu dünyaya haykırmıyor. PlayStation 5 8K çıkış desteğini kaybetmedi, ama Sony artık cihazı pazarlamak için bunu kullanmıyor.

PlayStation 5’in 2020’deki lansmanından önce Sony, “PS5’in lansman sırasında 8K ekranlarla uyumlu olduğunu ve gelecekteki bir sistem yazılımı güncellemesinden sonra, desteklenen yazılımla içerik mevcut olduğunda 8K’ya kadar çözünürlük çıkışı sağlayabileceğini” belirtmişti.

O zamandan beri, The Touryst olarak bilinen bir oyun dışında 8K oyun için neredeyse hiçbir gerçek destek olmadı. Ayrıca, 8K TV’lerin benimsenmesi konsol üreticileri için bir öncelik olacak düzeyde değil. Sony, 2020’de 8K’yı vurgulama konusunda yalnız değildi. Microsoft da Xbox Series X’in bu çözünürlüğü destekleyebileceğini duyurdu. Ancak Xbox başkanı Phil Spencer, 8K’nın “istek uyandıran bir teknoloji” olduğu ve “8K’nın video oyunlarında standart olmasına yıllar olduğu” konusunda uyarıda bulundu.

Bu gelişmeler, 8K teknolojisinin henüz oyun dünyasında yaygınlaşmadığını ve üreticilerin önceliklerinin değiştiğini gösteriyor. Sony‘nin bu kararı, PlayStation 5’in mevcut teknik özelliklerinin daha doğru bir şekilde yansıtılması amacını taşıyor olabilir. Ancak, bu durum oyuncuların gelecekte PlayStation 5 8K desteği konusunda beklentilerini nasıl etkileyecek, zaman gösterecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 8K oyunlar çıkacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!