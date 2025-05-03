GTA 6 uzun süredir oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri. Henüz çıkış tarihi netleşmemiş olsa da, beklentiler zirvede. Ancak merak edilen bir konu daha var: Bu oyun gerçekten şimdiye kadar geliştirilmesi en uzun süren oyun mu? Yoksa rekor başka bir oyunun elinde mi?

Geliştirmesi en uzun süren oyun ne? GTA 6 değil!

GTA 6, Rockstar Games tarafından geliştirilen ve uzun yıllardır beklenen bir açık dünya oyunu olarak biliniyor. İlk resmi duyurusu yapılmasa da, çeşitli sızıntılar ve analizler oyunun 2014 yılından bu yana geliştirilmekte olduğunu gösteriyor.

Yani yaklaşık 11 yıldır üzerinde çalışılıyor. Ancak buna rağmen, geliştirilmesi en uzun süren oyun unvanı hâlâ başka bir yapıma ait. 1997 yılında duyurulan ve ancak 2011’de raflardaki yerini alabilen Duke Nukem Forever, tam 14 yıllık geliştirme süresiyle bu rekoru elinde tutuyor.

Geliştirici firma 3D Realms, yaşanan teknik zorluklar, motor değişimleri ve şirket içi sorunlar nedeniyle projeyi defalarca ertelemek zorunda kalmıştı. Bu da onu Guinness Dünya Rekorları’na taşıdı. GTA 6 geliştirme süresi her ne kadar uzun görünse de, henüz bu sınırı aşmış değil.

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GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili beklentilerin bu kadar yüksek olmasının en büyük sebebi, serinin bir önceki oyununun sektöre yön vermiş olması. Geliştiriciler, bu çıtanın üzerine çıkmak istedikleri için süreci olabildiğince detaylı yürütüyor.

Yeni GTA şu anda oyun dünyasının en çok beklenen yapımı olsa da, Guinness’in kayıtlarına göre hâlâ rekoru eline almış değil. Rekor hâlâ Duke Nukem Forever oyununda.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni GTA oyunun geliştirme süresinin bu kadar uzaması sizce oyunun kalitesine olumlu yansıyacak mı? Yoksa bu bekleyiş fazlasıyla mı uzadı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!