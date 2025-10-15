Steam, bu hafta oyunseverleri sevindiren yeni bir kampanya başlattı. 9-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak etkinlik kapsamında, toplam değeri 2.500 TL’yi aşan dört oyun kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek. Bu kampanya, özellikle Grounded 2 ve PowerWash Simulator gibi popüler yapımları merak eden oyuncular için büyük bir fırsat sunuyor.

Steam kısa süreliğine ücretsiz oyunlar neler? (9-13 Ekim)

Bu hafta Steam kullanıcıları, aşağıdaki oyunlara kısa süreliğine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Kampanya süresi bittikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isteyen kullanıcıların satın alma işlemi yapması gerektiğini belirtelim.

Grounded 2 – 20,99 dolar

– 20,99 dolar CarX Drift Racing Online – 7,99 dolar

– 7,99 dolar Kingdom Two Crowns – 10,49 dolar

– 10,49 dolar PowerWash Simulator – 19,99 dolar

Toplamda 2.500 TL’yi aşan bu yapımlar, 13 Ekim’e kadar ücretsiz şekilde indirilebilir ve oynanabilir durumda. Ancak 13 Ekim’den sonra bu yapımlar otomatik olarak kütüphanenizden kaldırılacak, eğer oynamak isterseniz oyunları satın almanız gerekiyor.

Steam’de ücretsiz oyun nasıl oynanır?

Steam uygulamasını açın veya tarayıcı üzerinden Steam mağazasına gidin. Ücretsiz olan oyunlardan birinin sayfasına girin. Sayfada fiyat bilgisinin hemen altında yer alan “Oyunu Oyna” butonuna tıklayın. Oyun, kütüphanenize ücretsiz olarak eklenecek ve indirme işlemini başlatarak hemen oynamaya başlayabileceksiniz.

Steam’in bu kampanyası, 13 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra oyunları oynamaya devam etmek için satın alma işlemi yapmanız gerekecek. Kampanya süresince oyunların hem hikâye hem de çevrim içi modları tamamen erişime açık durumda.

Peki siz bu hafta Steam’de hangi ücretsiz oyunu deneyeceksiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!