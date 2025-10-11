PlayStation 6 bekleyişi giderek heyecan verici bir hâl alıyor. Oyuncuların aklındaki en büyük soru artık şu: Sony yeni konsolunu ne zaman tanıtacak? PlayStation 6 gerçekten de 2027 yılında mı raflarda olacak, yoksa planlar değişebilir mi? Sızdırılan yeni bilgilere göre teknoloji devinin gelecek nesil konsol çalışmaları son aşamaya yaklaşmış durumda.

PlayStation 6 çıkış tarihi hakkındaki en güçlü iddialar, konsolun 2027 yılında piyasaya çıkacağı yönünde. Bu tarih, PlayStation 5’in tam yedi yıllık bir yaşam döngüsünü tamamlayacağı anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere PS4 ile PS5 arasında da yaklaşık yedi yıllık bir ara bulunuyordu.

Yeni modelin planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda, Sony’nin tarihsel stratejisini koruduğu söylenebilir. Ancak kaynaklar, “beklenmedik gecikmeler” yaşanması hâlinde PS6 lansmanının 2028’e sarkabileceğini belirtiyor. Yeni konsolun grafik motoru tarafında da büyük bir dönüşüm bekleniyor. AMD ile ortak yürütülen “Project Amethyst” adlı yeni mimari çalışması, Radiance Cores ve Neural Arrays gibi gelişmiş teknolojilerle donatılmış durumda.

Bu sistemin amacı, oyunlarda daha doğal ışık yansımaları, gerçekçi fizik hesaplamaları ve yapay zekâ destekli optimizasyon sağlamak. Özellikle “Universal Compression” adı verilen yeni sıkıştırma teknolojisi, oyun dosyalarının boyutunu düşürürken yükleme hızlarını artıracak.

Görsel tasarım tarafında ise PlayStation 6 önceki modellere kıyasla daha keskin hatlara, sade bir renk paletine ve yüksek hava sirkülasyonu sağlayan bir soğutma sistemine sahip olacağı iddia ediliyor. Bu da hem estetik hem de sessiz bir oyun deneyimi anlamına geliyor.

Türkiye’deki oyuncular açısından da önemli olan nokta, yeni konsolun geri uyumluluk desteğiyle eski oyunları da çalıştırabileceği yönündeki beklentiler. Bu sayede PS6, hem geçmişin hem de geleceğin oyunlarını tek çatı altında toplayabilir.

Fiyat konusunda henüz net bir bilgi yok; ancak PS6 çıkış döneminde 800 ila 900 dolar bandında olabileceği tahmin ediliyor. Türkiye’deki vergiler göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamın ciddi bir fiyat etiketine dönüşmesi olası. Yine de, performans vaatleri bu maliyeti haklı gösterebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PS6 gerçekten oyun dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi?