Oyun dünyasının heyecanla beklediği Xbox Next, yeni nesil oyun deneyimlerini vadederek Türkiye’deki oyuncuların ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Peki bu konsol, oyun dünyasını nasıl değiştirecek? Xbox Next özellikleri neler sunacak ve çıkış tarihi ne zaman? Henüz resmi lansman yapılmamış olsa da sızan bilgiler şimdiden merak uyandırıyor.

Xbox Next özellikleri neler?

Xbox Next özellikleri bakımından oldukça iddialı. Toplam yonga boyutu 408 mm² olan APU, 144 mm²’lik SOC çipletiyle CPU çekirdekleri, video çıkışı ve yapay zekâ motorunu bir arada sunuyor. GPU ise 264 mm²’lik çipletle masaüstü Radeon GPU’lara benzer performans sağlayacak. 68 RDNA5 CU ve dört shader motoru ile grafik performansı ciddi şekilde artırılmış.

RAM tarafında, 192-bit veri yolu ile 24 GB, 36 GB veya maksimum 48 GB GDDR7 bellek kullanılması bekleniyor. Tahmini TDP ise 250-350W arası olacak. Bu, yüksek güç tüketimi anlamına geliyor ancak konsolun kompakt yapısı korunuyor. NPU tarafında 110 TOPS yapay zekâ performansı sunacak ve enerji modlarına göre ayarlanabilecek.

CPU çekirdekleri Zen 6 tabanlı ve 12 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip olacak. Bu sayede oyunlar yüksek yenileme hızına sahip ekranlarda daha akıcı çalışacak. Ayrıca, Microsoft Copilot gibi yapay zekâ destekli özellikler, oyun deneyimini daha interaktif hale getirecek.

Türkiye’deki oyuncular için Xbox Next, grafik ve işlem gücü açısından yeni standartlar getirecek. PS6 ile rekabeti göz önüne alındığında, konsolun performansı %30 civarında daha hızlı tahmin ediliyor ve bu fark özellikle yüksek yenileme hızına sahip monitörlerde fark edilecek.

Xbox Next çıkış tarihi ne zaman?

Xbox Next, iddialara göre 2027 yılında piyasaya sürülecek. Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar, Microsoft’un iş ortaklarına 2027 penceresini açıkladığını gösteriyor. Konsol, AMD Magnus APU ile donatılacak ve performans açısından PS6 ile rekabet edecek. Çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, fakat planlar oldukça net görünüyor. Türkiye’deki oyuncular, ön sipariş ve piyasaya sürülme tarihleri konusunda yakın takipte olacak.

